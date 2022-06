Tamara Falcó se pone romántica para celebrar el cumpleaños de su novio, Íñigo Onieva. El 7 de junio, el empresario ha cumplido 33 años y para desearle lo mejor, la marquesa de Griñón ha recopilado las mejores imágenes de la pareja y las ha compartido en su perfil de Instagram, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores. La hija de Isabel Preysler está cada día más enamorada del empresario y, aunque reconoce que su primera impresión cuando le conoció no fue buena, Iñigo supo conquistarla y ahora disfrutan de su relación de pareja aunque, de momento, no tienen planes de boda.

A través de sus Stories de Instagram, Tamara Falcó, que desmintió su embarazo en DIEZ MINUTOS, ha compartido varias imágenes de Iñigo con las que ha querido desearle un feliz cumpleaños y dejar claro por qué está tan enamorada de él. "Hoy es el cumple de una persona muy especial" escribía para dar paso a las mejores imágenes del empresario.

"Mi mejor apoyo, el más bailongo, te quiero", escribía la marquesa de Griñón junto a varias fotos suyas con Iñigo. Después, en el Feed, Tamara Falcó, que ha mostrado su apoyo a Isabelle Junot en 'MasterChef, también le dedicó una romántica declaración de amor al empresario que ha recibido los 'likes' de familia y amigos como Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, o Fernando Verdasco, marido de Ana Boyer. "Felicidades love of my life ❤️🎂", escribió la hija de Isabel Preysler al lado de la imagen.

Por la noche, Tamara e Íñigo, que habían comido en un conocido restaurante de Madrid donde se conocieron, compartieron una pequeña celebración con un grupo de familia y amigos y allí el empresario pudo soplar las velas de su tarta y pedir sus deseos para su 33 cumpleaños. ¿Llegará a los 34 casado con la marquesa de Griñón?

