Nuria March reaparece tras su boda con George Donald Johnston III. La empresaria acudió el pasado 16 de junio a un evento organizado por Mar de Frades en Madrid y fue su primer acto público como mujer casada. DIEZ MINUTOS fue testigo EN EXCLUSIVA de la boda civil de Nuria March y Don en Londres dentro de las celebraciones por su enlace en las que también tuvieron una ceremonia religiosa y varias fiestas a las que acudieron buenos amigos de ambos como Marta Sánchez o Vicky Martín Berrocal. Nuria no quiso faltar al evento de Mar de Frades porque fue uno de los vinos que se sirvieron en su boda. "Queríamos un vino español. Mar de Frades es albariño, es de Galicia, es un vino fresco y lo conozco hace muchos años y fue el mejor vino blanco para nuestra boda".

Nuria, con un favorecedor vestido blanco, presumió de anillo y reconoció que estaba en una nube. "Ha sido lo más bonito que he vivido nunca. He flipado con mi propia boda y mi propia fiesta" y reveló cuál fue el momento más emotivo. "Los discursos de nuestros hijos tanto de mi hijo como de los hijos de Don han emocionado a todo el mundo" y, entre risas, añadió que aunque fue un poco 'raro' que su hijo la llevara al altar, el joven está feliz por ella. "No solo el marco, la boda la hemos hecho todos, una entrega de amigos y amigas de toda la vida que nos han hecho sorpresas, mis amigas me hicieron un baile que estuvieron ensayando en casa de unos y otras y me eché a llorar como una Magdalena".

Nuria March desvela que, aunque fue una boda reducida, todo el mundo estaba feliz. "Todo el mundo ha coincidido que se respiraba un ambiente de amor y cariño. Ha sido muy íntima" explica mientras reconoce que se le ponía la piel de gallina al rememorar su boda. La pareja pidió a sus invitados que no les hicieran regalos a ellos pero que, si querían, podían colaborar con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. "No hemos pedido regalos, hemos dado 4 fundaciones en España, una en Estados Unidos y una en Londres para que el que quisiera hiciera una donación porque para nosotros el regalo era venir. Se están encargando las fundaciones de recogerlos y eso es lo importante. El coche, el anillo han sido sorpresas pero eso no es lo importante, yo no necesito nada. Lo importante es poder ayudar y si tu boda puede ayudar a otros pues es lo que hemos querido", reveló.

En unos días, Nuria y Don pondrá rumbo a su luna de miel. "Estamos en Madrid por trabajo porque Don está bastante ocupado pero la semana que viene nos vamos a la boda de su sobrino y así aprovechamos" y habla maravillas de su recién estrenado marido que ha congeniado a la perfección con su hijo Jaime, fruto de su matrimonio con Jaime Martínez-Bordiu. "Don es una persona entrañable, muy cariñosa, muy generoso con sus amigos, muy buen padre con sus hijos y con mi hijo desde el principio muy bien. A mi hijo le cae de cine, ellos tienen una relación y yo tengo una relación con sus hijos porque todos somos mayores", dice y asegura que no tiene prisa por convertirse en abuela. "Don tiene dos nietos maravillosos, simpatiquísimos. Mi hijo es muy joven para hacerme abuela, todavía no, no me des esos sustos (Risas) Estamos encantados con los nietos de Don que son una monada", afirma.



