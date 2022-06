Rocío Carrasco muestra que Amador Mohedano y Pedro Carrasco no se llevaban bien

'En el nombre de Rocío' se emitirá en la plataforma 'Mitele Plus', aunque también el 'Deluxe' emitirá los dos primeros episodios, pero de momento solo conocemos alguna que otra pincelada que ha soltado Rocío Carrasco contra su familia mediática, en concreto se ha referido muy tajantemente contra su tío Amador Mohedano. La empresaria entraba en 'Sálvame' para aclarar que su tío Amador no fue el manager que llevó a la cima a su madre, sino que hubo muchos representantes antes que él y Amador simplemente siguió con ese trabajo.

En el capítulo cero han explotado las primeras bombas, la más fuerte es una carta de Ana Iglesias, la albacea de Rocío Jurado, en la que saca a la luz claves sobre la herencia de Rocío Jurado. En esa carta, Ana Iglesias también se atreve a insinuar cómo era la relación de Pedro Carrasco, padre de Rocío Carrasco con los hermanos de la artista, Amador y Gloria Mohedano. "Cuando yo conocí a tu madre ella trabajaba con buenos profesionales a los que conocí y traté, en aquella época tu tío Amador era exclusivamente el director artístico, es decir el que se encargaba de la parte artística, de la puesta en escena, de la contratación de música y empresas de luz y sonido. Mientras tu padre vivía con tu madre ejerció de freno a la intención de Amador de asumir las funciones de los demás profesionales", explicaba Ana Iglesias en la carta y Rocío Carrasco sentenciaba: "Por eso lo tenía cruzado, a mi padre".

"Cuando tus padres se separan tu tío Amador desplazó a los profesionales y pasó a ocupar muchas de sus competencias para las que, en mi opinión, no tenía preparación. Eso coincide con el gran despegue profesional de tu madre, lo que conllevaría un aumento grande de facturación. Al cabo de un tiempo, tu madre empezó a notar que las cosas no se llevaban bien, al enterarse de que muchos pagos se hacían con recargos por ser pagados fuera de plazo y me pidió que estudiara el funcionamiento de la actividad. Redacté unos informes", añadía la albacea. ¿Qué dirá Amador Mohedano sobre estas declaraciones?

