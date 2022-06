Amador Mohedano estalla contra 'Sálvame'. El hermano de Rocío Jurado ha tenido unas duras palabras contra el magazine de Telecinco horas antes del estreno de 'En el nombre de Rocío', la nueva serie documental de su sobrina, Rocío Carrasco, en la que la la esposa de Fidel Albiac arremete contra su familia materna y muestra documentos inéditos sobre la herencia de 'La Más Grande'. En uno de los avances que Mediaset ha emitido sobre la docuserie, Rocío Carrasco arremete contra su tío, Amador Mohedano, negando que él fuera importante para la carrera de su madre. "Paco Gordillo, Manolo Sánchez y Luis Sanz los representantes que llevaron a la cima a mi madre, no Amador" y añade "Él ha podido desarrollar su carrera gracias a mi madre, siendo representante de mi madre, pero no ha ayudado a lanzar la carrera de mi madre, porque la carrera de mi madre ya estaba lanzada, y me parece una falta de respeto hacia ellos que diga que fue él", asegura.

Estas duras palabras de Rocío Carrasco han causado malestar en Amador Mohedano que ha mostrado su enfado con 'Sálvame', interesado en conocer su reacción ante la nueva serie documental de su sobrina. En el vídeo de la parte superior, recogemos las duras palabras del hermano de Rocío Jurado que no quiso atender a José Antonio Léon, reportero del programa por el telefonillo, pero si contactó con otros colaboradores del mismo para mostrar su enfado. Rocío Carrasco y Amador Mohedano: así es su relación.

Gtres

Pipi Estrada recibió un audio muy esclarecedor del hermano de Rocío Jurado. "Por un telefonillo voy a contestar yo a esos, que queden conmigo de una forma formal, que vengan aquí. Venga hombre, por un telefonillo, todo el mundo riendo y diciendo. Iros a mamar", son sus palabras. Después, en conversación telefónica con Marta López, amiga suya desde hace años, asegura que no ha hablado con el programa porque "ya me han entrevistado muchas veces, 64 veces, es una barbaridad". Además, le pide que no le defiende, "todo lo que digas favoreciéndome a mí o a la Carrasco ya te quita". A muchos les ha llamado la atención que se refiera a su sobrina Rocío como 'la Carrasco'. Rocío Carrasco y Rosa Benito: así se llevan tía y sobrina.

