Desi Rodríguez se ha convertido en la concursante más querida de 'Supervivientes 2022'. Aunque fue la quinta expulsada del reality, a principios de junio, la andaluza tiene el mérito de haber sido la única concursante que no ha tenido problemas con Marta Peñate. De hecho, forjaron una gran amistad que podría continuar cuando termine el concurso. Tras aterrizar en España, Desi acudió al 'Deluxe', donde se sinceró sobre su dura infancia, sin el cariño de su madre, y de los problemas económicos que la llevaron a ejercer la prostitución. Ahora ha dado un paso más y se ha sometido a una ronda de preguntas con sus casi 50.000 seguidores en Instagram. Y la verdad es que se ha sentido abrumada por todas las cuestiones y muestras de cariño que ha recibido.

"¿Te sorprendió llevarte tan bien con Marta Peñate?", le preguntaron. Y ella respondió: "Marta es una gran y grata sorpresa en mi vida. Tengo planes donde cuento con ella y cuando salga se los contaré". Ambas dieron grandes momentos como 'parásitos' y Desi sigue estando muy presente en el reality después de que Marta colocase unas bragas suyas en una piedra y la convirtiera en su 'compañera' desterrada.



Para Desi participar en 'Supervivientes' ha sido una gran experiencia y se siente "muuuuy feliz". Pero su mayor premio es tener un grupo de seguidores tan fieles y cariñosos con ella. "El programa sigue aunque ya no esté compitiendo por el premio, ese ya me lo llevé yo y sois vosotros, que ese premio es eterno", contesta a otra de las preguntas.

También ha revelado una de las grandes incógnitas del concurso. "¿De verdad no os dan de comer tras las cámaras?". Desi, con la naturalidad que la caracteriza, ha respondido: "Nada. Solo lo que conseguimos en la isla y lo que ganemos en las pruebas (si las ganamos)".

A la actriz de 'Veneno' también le han preguntado si publicará un libro hablando de su vida. Y ella ha aprovechado para recordar que ya tiene uno en el mercado: 'Mis tacones, mis leyes', que ya va por la segunda edición y se puede encontrar en Amazon.

