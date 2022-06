Gloria Mohedano es la gran protagonista de la nueva entrega de 'En el nombre de Rocío'. Rocío Carrasco ya avisó que en esta segunda parte de su documental iba a desmontar a su familia mediática y así lo está haciendo. Ha comenzado por la hermana de su madre, que recibe un zasca detrás de otro: desde 'quedarse' con el dinero que Rocío Jurado regaló al hijo de Gloria por su boda hasta influir en la separación de sus padres. "Mi madre le da a Gloria 200.000 pesetas para la boda de mi primo. Y al ver que no le decía nada, mi madre le llama para preguntarle qué le había parecido el regalo o si quería otra cosa, y el otro le dijo que su madre no le había dado nada. Ese dinero se lo quedó Gloria", afirma Rocío Carrasco.



También hablando de dinero, la madre de Rocío Flores revela otros momentos en los que Gloria podría haberse quedado con dinero de su madre. "Mi tío Manolín gestionaba la finca Los Naranjos y era titular junto a mi madre de una cuenta en el banco. Ella (Gloria) llegaba y le pedía un talón, mí tío le preguntaba la cantidad y ella decía, 'Rocío me ha dicho que los dejes en blanco'. Mi tío lo dejaba en blanco y se lo daba. Todavía no se sabe para qué era y si lo recibía Rocío Jurado. Supongo que mi madre se lo habría dicho, pero... ¿y si no? No me extrañaría que algo se hubiera extravíado", cuenta Rocío.

Captura

La ex de Antonio David Flores ha recordado cómo su tía influyó en que su madre echase a una de las niñeras que más ha querido y cómo eran los veranos en Chipona con ella. "Con mi tía Gloria había cosas que no entendía, alguna distinción que hacía con su hija y conmigo. De Gloria tengo recuerdos muy buenos. De ponerme mala con fiebre y Gloria no moverse de mi cama varios días. Con 44 años he llegado a pensar, viendo cómo se ha desarrollado todo, que nada de lo que se hizo se hizo de corazón, de manera desinteresada y que ninguna atención fue gratuita", cuenta con dolor Rocío, que considera que su tía, tal y como ella entiende querer, no la quería, y añade: "Y hablo con el dolor de que al final te das cuenta de que has vivido en una mentira". Porque lo que más le duele a la hija de Rocío Jurado es que "al final lo que creías que era tu gente, tu sangre, se te ha venido al suelo y se ha desmoronado. No solo por esto sino que los has visto posicionado del lado más contrario y opuesto de tu vida y el que más daño te hace y te sigue haciendo".



Captura

'Culpa' a Gloria de la separación de sus padres

Rocío Carrasco también ha hablado de cómo los Mohedano influyeron en la separación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. "Mi padre estaba harto de Gloria y Amador. A mi padre le pregunté en alguna ocasión por qué se separaron y él me decía: 'Tu tía Gloria y tu tío Amador'. Mi madre antepuso su familia", revela la madre de Rocío Flores.



"Gloria fue muy influyente para la separación", afirma tajante. Algo que le hubiese perdonado de ser un hecho aislado pero "con el paso del tiempo te das cuenta que ante una situación concreta ella reacciona de una manera tan opuesta como hizo en su día... eso no lo perdono".



Rocío tiene claro que sus padres "tomaron una decisión que no querían ninguno de los dos. Mi madre no supo poner a cada uno en su sitio. Ella se murió enamorada de mi padre y al revés, a mí no me lo dijeron pero a otras personas sí", sentencia. Unas palabras que hicieron reaccionar a la viuda del boxeador, Raquel Mosquera.

