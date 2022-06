Raquel Mosquera ha vuelto a dar su versión de la relación que había entre Pedro Carrasco y su hija Rocío en el momento en el que el boxeador falleció. Después de que Rocío Carrasco haya asegurado que la última vez que vio a su padre hizo las paces con él, la peluquera ha aprovechado su colaboración en 'Viva la vida' para desmentir de nuevo a Rocío y reiterar que aquella tarde que se vieron, Rocío y Pedro discutieron. No sin antes destacar que "se vieron gracias a mi".

Rota de dolor al volver a ver imágenes del boxeador y recrear aquella tarde que ocurrió apenas unos días antes de fallecer, la peluquera ha contado algunos episodios que, hasta hoy, mantenía en secreto. “Eso fue lo que ocurrió y lo tengo grabado en mi corazón y en mi cabeza”, ha reiterado en varias ocasiones, dando por primera vez los detalles de lo que ocurrió durante aquel encuentro.

Según el testimonio de Raquel Mosquera, Pedro Carrasco había hecho varios intentos de ver a su hija, pero habían sido en vano hasta ahora. “Ella le respondía que si no estaba su marido (Fidel Albiac) delante, no se veían, que él tenía que estar presente”, y así fue. Aquella tarde fueron a entregar los juguetes de los niños por el Día de Reyes y Fidel se encontraba en la casa, al igual que Raquel. Así, la peluquera pudo ver, según su testimonio, al marido de Carrasco de pie "muy fijo en lo que ella le decía a su padre", hasta el punto de que está convencida que todo respondía "a un guion" puesto que sino, "no creo que ella tuviese el valor de hablar a su padre como le habló".

"Esa conversación fue hablándole a su padre, duro, en tono muy feo; diciéndole a su padre 'porque todo lo que tengo, es gracias a ese señor (Fidel Albiac), ni a la loca de mi madre ni a ti'. Por eso, Pedro me cogió del brazo y me dijo 'cariño, vámonos, a esta hija de puta no la voy a ver más'. Me reitero. Lo dijo. Nervioso, fue conduciendo haciendo eses. En ese momento se dio cuenta que había perdido a su hija. Él estaba nervioso porque la quería", ha matizado Mosquera.

Una versión que ha ratificado Marisa Martín Blázquez, quien fraguó una amistad con Pedro Carrasco durante aquella época: "me contó en confidencia lo que había pasado", aseguraba la periodista quien no había contado nunca el detalle: "él salió de allí disgustadísimo por la gran bronca que tuvo con su hija, con la sensación de que era una relación irrecuperable". Al escucharla, Raquel no ha podido evitar romperse: "tengo la espinita clavada porque fui yo quien le convenció de ir y a lo mejor no debería haber ido para no haberse disgustado".

En este sentido, la que fuera mujer de Pedro Carrasco ha querido matizar también una afirmación que ha repetido durante los últimos 20 años sobre la muerte del boxeador, descargando de culpa a su hija: "No digo que ella tuviera la culpa. Después de eso, él se iba a la terraza a fumar un cigarrillo tras otro porque en su cabeza solo estaba su hija". "No te deseo mal sino que dios te perdone que le va a costar, sobre todo con la persona que está a tu lado", ha interpelado Mosquera directamente a Rocío Carrasco mirando a la cámara.



Así, Raquel Mosquera asegura: “Cuando murió Pedro, yo le pedí a la persona que nos arregló todo el papeleo que le dijera a Rocío Carrasco que quería hablar a solas con ella (...) Yo solo quería darle un abrazo y saber que se arrepentía de la discusión que había tenido con su padre”, explicaba Raquel Mosquera. “El que llevaba el papeleo me dijo que me olvidara de ella, que no me quería para nada”, ha afirmado. Raquel Mosquera revela detalles de la herencia de Pedro.

“No te tengo miedo, no tengo poderío ni amigos… Pero la verdad tiene un camino y yo se que Pedro te quería mucho, pero tú no le demostrarse el mismo cariño. Si quieres, denúnciame”, ha retado la colaboradora de ‘Viva la vida’ quien ha destacado en varias ocasiones que ella también podría hacer una docuserie pero "no tengo tanto poderío".



