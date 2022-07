Es un día muy triste para Dani Rovira, y es que el actor ha perdido a un gran amigo. Él mismo se despedía de su gran compañero Buyo con unas emotivas palabras en sus redes sociales. El ex presentador de 'La noche D' es un auténtico amante de los animales y suele ayudar a muchas protectoras para que los animales abandonados puedan encontrar un hogar. Buyo, su amigo de cuatro patas le ha acompañado muchos años pero llegaba la hora de irse y con todo el dolor de su corazón, Rovira le escribía: "Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras. No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo", empezaba con un collage de fotos de todos los momentos mágicos que han vivido.

"Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí. No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía. Espero hayamos estado a la altura de ti. Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear. Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya. Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí. Mi perro. Mi amor. BUYO", finalizaba haciendo empatizar a todos sus seguidores.

No es nada fácil perder a un ser querido. Cuando se trata de nuestros compañeros de viaje, se te encoge el corazón y dejas de entender muchas cosas. Lo que tiene que pensar el actor es que habrá sido el perro más feliz del mundo cuando le dio otra oportunidad la vida y se reencontró con el malagueño.

