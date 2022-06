Chiara Ferragni View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La influencer italiana más conocida del mundo ha conseguido superar la censura de Instagram tapando lo justo, y además sin ropa, sólo con espuma. La muchacha tiene, desde luego, un cuerpo para lucirlo así todas las veces que quiera.

Maluma y la 'extraña pareja' View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Así de picarón posó Maluma en Instagram, con los brazos de una misteriosa chica rodeándole y tapando sus partes nobles. Todos pensaron que podía ser su nueva novia, pero no: era parte de la promo de su álbum 'The Love & Sex Tape'. Muy bien traída la foto, desde luego...

Britney lo vuelve a hacer View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) Desde que se terminará la conservaduría de su padre, la cantante ha conseguido prometerse con Sam Asghari, casarse, irse de vacaciones a donde le ha dado la gana... y desnudarse, sobre todo desnudarse. Así de feliz mostraba su cuerpo en las redes sociales. ¡Nos encanta verla así de libre!

Diego Martín, todo un Adonis View this post on Instagram A post shared by Diego Martín Gabriel (@mrdiegomartin) Si nos dicen que es una estatua de algún museo nos lo habríamos creído, pero no: es el actor Diego Martín, de ficciones míticas como 'Aquí no hay quien viva' o 'Élite', donde hace de director un tanto dictatorial. Viendo lo que hay debajo de la ropa, hemos de decir que no nos importaría que nos mandaran a su despacho si estudiáramos en 'Las encinas'...

Miren Ibarguren, 'destapada' por Paco León View this post on Instagram A post shared by @pacoleon Puede que la actriz tenga miles de fotos estupendas, pero sin duda esta es la mejor, y Paco León está de acuerdo con eso, porque es la foto que utilizó para felicitarle el cumpleaños en mayo de 2022. A sus 42 años está mejor que nunca.

Kiko Matamoros, a punto de enseñarlo todo View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador de 'Sálvame' y concursante de 'Supervivientes 2022' dijo no tener ningún reparo ni ninguna vergüenza en mostrarse como Dios lo trajo al mundo. Y lo demostró con este carrusel de imágenes, donde casi le vemos el campanario con sus dos campanas en la cuarta foto. Para tener 65 años, Kiko se conserva la mar de bien.

Matías Roure se despierta contento View this post on Instagram A post shared by Matias Roure (@matiroure) Así, recién levantado y con el culo al aire, es como el camarero de 'First Dates' nos puso los dientes largos. Si por delante está estupendo, por detrás ahora sabemos que también.

Sebastián Yatra, sin vergüenza alguna View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) El cantante no tiene vergüenza ni la conoce, porque así se presentó ante sus compañeras de 'Érase una vez pero ya no' (ficción de Netflix) en el set de maquillaje: en pelota picada. Ellas parecen impresionadas, pero nosotros nos quedaríamos mirando un par de segunditos más al menos...

Natalia Molina y su desnudo reivindicativo View this post on Instagram A post shared by Natalia de Molina (@nataliademolina) La actriz ha dejado a sus seguidores sin palabras al conseguir eludir las redes sociales tapando sus pezones. Natalia Molina ha querido recuperar una fotografía suya semi desnuda con un mensaje reivindicativo.

Luis Fernández juega a culo o codo View this post on Instagram A post shared by Lucho Fernández (@luchofernandez_perla) El actor ha compartido una instantánea en la que se le mostrando parte de su trasero desde lo alto de un edificio. El actor ha subido la fotografía junto a un divertido texto.

Marta López Álamo y su sensual baño View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros no ha dudado en rescatar algunas fotografías del increíble viaje que ha realizado junto a su pareja. Entre ellas, la 'influencer' ha subido una instantánea en la que se le puede ver sin parte de arriba.

La provocativa ducha de Julen de la Guerrra View this post on Instagram A post shared by J U L E N (@julendlg) El joven, que ha comenzado una nueva aventura en 'Secret Story', subió una fotografía en la que aparece sin nada de ropa dándose una ducha. Una publicación fotografía en la que preguntaba quién le podría pasar la toalla.

Britney Spears, la reina del 'topless' View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante no ha dejado de subir durante todo este verano diversas fotografías de ella en 'topless'. Unas instantáneas con las que ha revolucionado las redes sociales.

Oriana Marzoli y su desnudo en la bañera View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La joven no ha dudado en darse un baño de espuma y compartirlo con sus seguidores, eso sí, ha intentado que no se le vea nada ocultando su cuerpo entre las burbujas.

María Jesús Ruiz View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) La modelo ha subido una instantánea en la que se le puede ver completamente en la cama. Una fotografía que ha acompañado de un bonito texto hablando sobre el amor incondicional.

Jorge Javier, al servicio de sus fans View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Jorge Javier Vázquez parece estar muy orgulloso de su trasero. Tanto es así, que a lo largo de los años no ha tenido ningún reparo de mostrarlo tanto en sus redes sociales como en pleno directo. A punto de terminar sus merecidas vacaciones y con el mar como telón de fondo, el presentador ha satisfecho el deseo de muchos de sus seguidores.

Así celebra Belén Esteban su millón de seguidores View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora de 'Sálvame' ha decidido sorprender a sus seguidores posando completamente de desnuda para celebrar que ya ha alcanzado el millón de seguidores.

Rosario Mohedano 'copia' a Belén Esteban Instagram Rosarío Mohedano ha decidido emular el posado de Belén Esteban y ha posado también mostrando su retaguardia mientras se daba un baño en la piscina.

Cepeda presume de culazo View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante ha posado mostrando lo blanquito que tiene su 'culito'. Una publicación que se ha llenado rápidamente de numerosos 'likes'.

Marta Torné y su sensual posado en la piscina View this post on Instagram A post shared by Marta Torné (@marta_torne) Otra de las famosas que no ha querido perder la oportunidad de desnudarse en la piscina ha sido Marta Torné. La actriz ha posado como Dios la trajo al mundo tumbada en una colchoneta.

Heidi Klum hace frente al calor View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) A sus 48 años, la modelo se ha atrevido a posar para el objetivo con una pose despreocupada y ataviada tan solo con unas gafas de sol.

"Hoy ha sido un día caluroso", señala, mientras cita a su marido, que parece que ha sido el autor de la instantánea.



Remedios Cervantes, como Dios la trajo al mundo View this post on Instagram A post shared by Remedios Cervantes (@remedioscervantes) La modelo y actriz decidió celebrar la llegada del verano con una imagen desnuda en la playa. Además, con esta sensual imagen, agradeció las muestras de cariño recibidas por su último cumpleaños.

Paco León, un clásico View this post on Instagram A post shared by Paco Leon (@pacoleon) El actor no podía faltar en nuestra lista de desnudos en Instagram y es que no duda de presumir de cuerpo en sus redes sociales. Aquí y ya que este verano le tocará trabajar, recuerda una de sus escapadas de años anteriores y uno de sus baños como Dios le trajo al mundo.

Alba Díaz, en la bañera View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Con esta preciosa imagen, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, despedía un fin de semana de ensueño. ¿Hay mejor plan que un baño relajante de espuma? Seguro que no.

Pilar Rubio, al descubierto View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) La mujer de Sergio Ramos compartía una de sus últimas sesiones de fotos y lo hacía con un improvisado 'topless' en el que uno de sus brazos tapaba su pecho desnudo. ¿Se atreveré a enseñar más a lo largo del verano?

Paz Vega, un selfie View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) La actriz fotografió su belleza más natural reflejada en un espejo y el resultado no pudo ser más espectacular. ¡Está guapísima!

Blanca Suárez, espejo sensual Ver esta publicación en Instagram viaje en el t i e m p o Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 13 Jun, 2020 a las 4:56 PDT La actriz ha utilizado una máquina del tiempo virtual y se ha trasladado a uno de sus viajes más mágicos con estas fotografías, y son de lo más sensuales...

Adriana Abenia, pensativa y sin ropa Ver esta publicación en Instagram Admirando el mar 💙 Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia) el 10 Sep, 2019 a las 8:01 PDT De espaldas y sin nada de ropa posaba Adriana dejando ver su precioso trasero y escribía "Admirando el mar". Entre los comentarios destaca el de Colate Vallejo-Nágera que le pregunta jocoso "¿Qué mar"?

Tamara Gorro, desnudo del revés Ver esta publicación en Instagram 🙃La Gorro al revés🙃 #mamamolona #puesyaestaría #👑 Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 28 Ago, 2019 a las 5:38 PDT La influencer y colaboradora de televisión ha dejado sin palabras a sus seguidores con esta espectacular imagen en la que no solo demuestra su equilibrio y su buena forma sino que luce un cuerpazo 10 en la playa.

Alba Carrillo se deja el bikini en casa Ver esta publicación en Instagram Prometí foto en bikini pero no me lo he traído🤷🏼‍♀️ 👙🤦🏼‍♀️ @yaesmediodiaoficial Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 8 Ago, 2019 a las 4:18 PDT Este espectacular desnudo mostrando tipazo y tatuaje en el costado ha sido... ¿por casualidad? La modelo ha bromeado con que prometió posar en bikini pero se le ha olvidado y nos ha regalado este posado.

Kylie Jenner con sombrero y sin ropa Ver esta publicación en Instagram vacation mode Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 14 Jul, 2019 a las 9:16 PDT La hermana pequeña de Kim Kardashian ya está de vacaciones. Y qué mejor manera de celebrarlo que con este desnudo integral para alegría de sus millones de 'followers'. Lástima que el sombrero oculte su cara, entonces el posado sería perfecto. '¡Good vacations, Kylie!'

Blanca Suárez, rizos y sin ropa Ver esta publicación en Instagram Hola titis, feliz viernes. . Pic by @valero_rioja Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 5 Jul, 2019 a las 11:04 PDT Sensual, dejando mucho a la imaginación y jugando con la pose para que no se le vea nada... Así ha revolucionado, la actriz, las redes sociales con este posado tan sexy.

Paz Vega, su recuerdo más sexy de Los Ángeles Ver esta publicación en Instagram Missing L.A.. #losangeles #cityofangels Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial) el 20 Jun, 2019 a las 3:17 PDT La actriz ha aprovechado para rescatar esta imagen del verano en el que aprovechó para darse un baño y observar Los Ángeles sin ropa.

Antonia San Juan, un clásico Ver esta publicación en Instagram Buenas noches .😴💤 Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan) el 9 Jun, 2019 a las 4:04 PDT La actriz nos ha dado las 'buenas noches' de esta guisa...

María Pedraza sube la temperatura Ver esta publicación en Instagram 👥 Una publicación compartida de Maria Pedraza (@mariapedraza_) el 29 May, 2019 a las 2:56 PDT ¡Boom! Explosión de sensualidad... Ya hay quienes le han dado al 'zoom', pero la foto está muy bien calculada para lucir tipazo sin que se vea más de lo "permitido" por Instagram.

Tamara Gorro, rebozada en arena Ver esta publicación en Instagram 🐚LA CROQUEGORRO🐚 #mamamolona #vacaciones #paraiso #👑 Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 10 Jun, 2019 a las 5:19 PDT La actriz ha escogido la playa para posar así de sexy, y rebozada, en la arena. Están tan bien en sus vacaciones que no les hace falta ni la ropa.

Irene Rosales, un baño de espuma Ver esta publicación en Instagram My moment 🍀 Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) el 28 Abr, 2019 a las 12:29 PDT La mujer de Kiko Rivera sacó su lado más sensual mientras se relajaba en la bañera.

Anabel Pantoja, sin complejos Ver esta publicación en Instagram 🖤Con tanto jaleo somos 700K🖤 Gracias por tanto cariño no tengo como agradeceros! Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 9 May, 2019 a las 6:20 PDT La colaboradora ya ha demostrado que lo de tener complejos no va con ella, así que entre topless y topless nos ha dejado ver este desnudo integral.

