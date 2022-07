Parece que mientras estaba pasando unos días de relax Jorge Marrón, el colaborador de 'El Hormiguero', un percance arruinaba sus vacaciones. Los sustos veraniegos están a la orden del día en la televisión. 'Sálvame' está teniendo muchísimas bajas por lesiones o por covid. Ahora parece que Telecinco no es la única cadena en la que sus trabajadores tienen algún que otro contratiempo. El mismo 'Marron' ha querido contar por sus redes sociales lo que le ha ocurrido y así también tranquilizar a sus seguidores.

El conductor de la sección de ciencia de 'El Hormiguero' ha sufrido un problema de salud mientras se encontraba en Almería junto a su pareja, Arancha Morales, presentadora de Infomativos Telecinco. "Hay que ver lo grandes que hacen las pulseras de los festivales de verano últimamente", comenzaba el post de Instagram bromeando y quitándole hierro al asunto. "Solo pongo esta idiotez para darle las gracias a los sanitarios de los Hospitales de El Toyo y TorreCárdenas de Almería".

"Tenéis una calidad humana y profesional estratosféricas. Y a todos los sanitarios de este país en general. Sois un auténtico tesoro, a ver si aprendemos todos a cuidaros como es debido. Y, por supuesto, gracias a mi amor Arancha Morales por aguantarme con mis mierdas", añadía Marron dejando tranquilo a su audiencia. "Para el resto: no os preocupéis, gracias a esta gente estoy perfectamente, ya os contaré en septiembre la aventurita desde el único lado que sé hacerlo: el del humor", explicaba. De momento no sabemos qué le ha podido pasar al colaborador pero esperemos que no sea nada grave y que pueda seguir disfrutando de sus vacaciones pronto.

