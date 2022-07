Brianda Fitz-James Stuart nos ha dado un gran sorpresa. La hija pequeña de Jacobo Fitz-James y María Eugenia Fernández de Castro se ha convertido en madre de su primer hijo y ella misma contaba la noticia a través de su cuenta de Instagram. En su perfil, la aristócrata acumula más de 62 mil seguidores, por lo que ha sido una muy buena plataforma para presentar a su pequeño. En la foto aparece el bebé junto a una gran admiradora, la hija peluda de la aristócrata que mira al nuevo miembro de la familia con una mirada de lo más tierna.

"Sobran las palabras… Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño durante estos meses de espera", escribía la artista para presentar al pequeñín. Muchos rostros conocidos han querido felicitar a Brianda como Miriam Giovanell, Alba Galocha o Natalia Ferviú.

Brianda y su novio, el financiero Francisco Javier Lozano Oroz, llevan más de tres años. La pareja ha traído a este mundo a un chiquitín que, sin saberlo, pertenecerá a la nueva generación de la dinastía nobiliaria. Ellos son Rosario, futura duquesa de Alba e hija de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar; Jacobo y Asela, hijos de Jacobo Fitz-James, hermano de Brianda, y Asela Pérez Becerril; Mencía y Carmen, hijas de Luis Martínez de Irujo y Adriana Marín, duques de Aliaga, y Sol y Alfonso, hijos de Javier Martínez de Irujo e Inés Domecq, marqueses de Almenara.

