Hoy en día, Aarón Guerrero ha aparcado su carrera como actor, aunque todos tenemos en la cabeza sus personajes en las míticas series de 'Médico de familia' y 'Ana y los siete', el artista ha confesado que ya tiene cerrada esa etapa aunque no le pone punto final a esta faceta de su vida abriendo la posibilidad de volver si en algún momento, tal y como nos ha confesado en el vídeo que hay sobre este artículo en el que el joven se ha sometido a nuestro Test de los famosos. Un rápido cuestionario en el que ha confesado cómo es su vida actualmente, por qué hizo un cambio de aires y cómo se siente ahora.

El ex actor nos ha confesado cómo recuerda en estos momentos su vida en los platós de televisión, algo que también hemos podido notar en los reencuentros que ha protagonizado en algunos programas. El ahora convertido a empresario también nos ha contado si siente que haya perdido algo de su infancia o cómo consiguió mantener los pies en la tierra siendo un adolescente que participa en una serie que llegaba a los 10 millones de espectadores de media. Descubre todos los detalles en el vídeo que hay sobre estas líneas, ¡dale al play!

Guerrero ahora es padre y tiene 7 empresas en pie que tienen una gran expectativa. Aunque en algún momento le gustaría aunar sus dos mundos: la televisión y la cocina pudiendo ser parte de una nueva edición de 'MasterChef Celebrity', ¿le podremos ver como parte del casting del concurso en el próxio año?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io