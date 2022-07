Laura Corsini, la prima de la condesa de Osorno, se ha labrado un hueco en la moda diseñando prendas monocromáticas reversibles que no se arrugan. Todo un logro de la marca de ropa Bimani, de la que es fundadora, CEO y directora creativa. Ahora, lo ha hecho también en estas páginas de la crónica rosa y es que ha congregado a un gran número de miembros de la casa de Alba a su boda con Javier Ibáñez Fuertes. La pareja ha protagonizado la boda del año en Comillas (Canarias), en el mismo lugar donde se celebró la pedida de matrimonio.

Para el enlace, Laura Corsini apostaba por hacer un gran homenaje a su familia luciendo el vestido de novia de su abuela, que vivió una historia de amor de 60 años. Un vestido romántico y clásico de manga de tres cuartos y cuello redondo. Por su parte, el novio apostaba por un chaqué elegante y clásico en azul oscuro. Ambos acudieron sonrientes al templo en el que se juraron amor eterno, y tras lo cual salieron sonrientes entre aplausos de los invitados, reflejando una gran sonrisa de felicidad en los dos rostros.

Gtres

Instagram

Tras ello, la pareja se montó en el coche descapotable que había traído a la novia hasta el templo para, esta vez pilotado por Javier Ibáñez, irse directos a hacerse la sesión de fotos y, más tarde, a la segunda celebración en la que todos los invitados disfrutaron de un copioso banquete y un largo baile. En esta segunda parte, Laura Corsini lució otros dos vestidos. El primero de ellos sencillo, compuesto por un corpiño blanco recto con un cuello redondo, una falda larga con vuelo de tul y unas mangas cortas de tul.

Instagram

El segundo diseño estaba confeccionado en dos partes con una tela de lentejuelas. Un corpiño de manga larga con un lazo de tul a la espalda, y una falda larga.

Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io