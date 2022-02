Javier Bardem y Penélope Cruz Gtres El actor, de Ermenegildo Zegna, y Penélope, de Chanel Alta Costura, derrocharon amor en la gran noche del cine español.

Luis Tosar y María Luisa Mayol Carlos Alvarez Getty Images Padres de dos hijos, la pareja derrochó buena sintonía en la alfombra roja. Ella, de Andrew Pocrid, zapatos de Lodi y joyas de Páramo Vintage y él de Armani.

José Sacristán y Amparo Pascual Gtres El actor, que recibe el Goya de Honor, posó en la alfombra roja con su esposa.

Aldo Comas y Macarena Gómez Gtres El artista y la actriz rindieron homenaje con su look a la desaparecido Verónica Forqué.

Álex García y Verónica Echegui Carlos Alvarez Getty Images Verónica, con un modelo de Dior, compartía alfombra con su pareja. Están de enhorabuena porque su corto, 'Totem loba' que ella dirige y él produce se ha llevado un Goya.



Fele Martínez y Mónica Regueiro Gtres No es habitual que la pareja, que son padres de un niño, posen juntos en la alfombra roja pero en Valencia han hecho una excepción.

Eduard Fernández y Ainhoa Aldanondo Carlos Alvarez Getty Images La pareja, que comparte profesión, posó sonrientes ante las cámaras. Eduard está nominado como mejor actor.

