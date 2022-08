De Barcelona a Malibú, parando en Ibiza y Madrid. Nerea Rodríguez canta, interpreta, compone y, este último año, ha compaginado sus pasiones con la experiencia de vivir en Estados Unidos. La artista, que conocimos en la academia de 'Operación Triunfo' en 2017, nos ha concedido una entrevista en directo en Instagram, en la que nos ha contado cómo ha sido conocer mundo y continuar aprendiendo el arte de la interpretación. Un viaje que le ha hecho crecer, madurar y le ha ayudado a seguir nutriendo su propia esencia, la que asegura haber encontrado. Trabajadora y constante, retomará en septiembre su papel en 'La llamada', el musical dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo (los Javis) que sigue haciendo 'sold out', mientras compone y prepara su próximo disco.

Su última canción, 'Malibú', ya triunfa en redes sociales. Un tema pegadizo, con historia, que habla del sentimiento de vivir un amor a distancia, compuesto en el "qué pasaría" la primera vez que tuvo que alejarse de su chico, el DJ Hektor Mass.

'Malibú' ya es todo un éxito, ¿cómo nace esta canción?

El tema nació un poco antes de irme a Los Ángeles, cuando ya sabía que tenía este viaje previsto con mi pareja. La compuse pensando qué pasaría si él se quedase a vivir en Estados Unidos y yo volviese. Me basé en algún punto porque él y yo habíamos vivido un poco eso. Además, siempre está la posibilidad porque somos artistas y vamos donde el trabajo nos llama, ya sea en España, en Estados Unidos o en México.

Podría decirse que ya se ha convertido en una banda sonora de las relaciones a distancia

Un poco sí. Hay gente que me dice que es la banda sonora de los Erasmus, y me encanta. Es muy guay porque es una sensación muy real. Y he salido a la calle por ti porque quiero verte ya, porque no puedo aguantar más.



Tanto ha calado 'Malibú' que fue viral en Twitter, ¿cómo lo viviste?

Normalmente no entro a Twitter. Me olvido, no lo miro nunca. Un amigo mío me mandó una captura de que 'Y he salido a la calle por ti' era trending topic, y yo dije… "¿Es por mí?" Porque tampoco es el título de mi canción, entonces no sabía si era por mí o no. Entré y efectivamente era por mí. Me quedé bastante impactada. Lo más bonito es que no surgió porque yo lo pidiera, sino que fue directamente el público quien se sintió identificado.

¿Cuál es el lugar perfecto para escuchar 'Malibú'?

El coche. Es una canción muy enérgica. Ahora en verano hay muchos viajes de esos que tienes que poner mil horas de música, yo me imagino el momento en el que suena 'Malibú' y canto la canción a tope. No soy objetiva, pero me gusta mucho.

Has estado dos meses en Los Ángeles, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo te diste cuenta de que era el momento?

Siempre había querido estudiar allí. De hecho, cuando tenía 15 años pedí una beca para estudiar bachillerato, pero no me la dieron. Después entré en 'OT', todo fue rapidísimo y no hubo tiempo para planteármelo seriamente. Al poco llegó la pandemia, todos paramos, y ahí hice un clic y dije: "Tengo que arriesgarme porque es algo que siempre he querido hacer y no he podido". Quería formarme y trabajar allí porque es un país que me llama muchísimo la atención, sobre todo por la industria que tienen, tanto musical como de interpretación. Me di cuenta de que si seguía aquí, no iba a encontrar el momento. Decidí que era el momento, que me iba por dos mesecitos.



"Volvería a EE.UU. pero no sé si para quedarme"

¿Volverías para quedarte?

No sé si para quedarme. Es verdad que me ha gustado muchísimo. Las clases de interpretación allí son otro mundo, sí me gustaría nutrirme de eso, pero es verdad que aquí se vive muy bien, tenemos muchísima variedad, un clima maravilloso… Yo estoy entre Madrid, Barcelona e Ibiza, y tardo nada en moverme entre las ciudades. Además, la comida es el punto más grande para mí, es lo que más hecho de menos. Y a mi familia también (ríe).

¿Fuiste con una idea clara de hacer música o surgió todo allí?

Tenía claro que quería ir, dar clases de interpretación y grabar el videoclip de 'Malibú' allí, pero el resto era lo que surgiera. Tenía todo organizado para ir con una mínima rutina porque al final vas a un país nuevo donde no conoces a nadie y tienes que empezar de cero.

Te he escuchado decir que tu nuevo disco es un reflejo de tu yo actual, ¿qué tiene la Nerea de ahora que no tenía antes?

Compongo sobre las cosas que me pasan o me pueden pasar durante cada etapa y, al final, los trabajos más recientes reflejan la persona que soy ahora mismo. Todo lo que me pase durante estos meses se verá reflejado en mis canciones y en el álbum.

Han pasado 5 años desde OT, ¿volverías a ese momento?

Sí, por un día, sí. Es importante recordarlo y volver en mente a ese momento para coger fuerzas, ver todo lo que he conseguido. Sobre todo para recordar las ilusiones porque te acostumbras a cantar y a vivir cantando delante de gente, y no se puede perder la magia que eso conlleva.

¿Tienes ganas de subirte a un escenario?

Mucho, mucho. Hace poquito estuve aquí en Barcelona y fue maravilloso. Los conciertos son de las partes favoritas de mi profesión. Además, seguimos con 'La llamada' en Madrid a partir de septiembre y con todo lo que venga.

"Siempre digo que soy actriz"

Más allá de 'La llamada', ¿te ves haciendo cine o televisión?

Me encantaría, siempre digo que yo soy actriz y en algún momento llegará. Me encantaría, pero no es como mi carrera musical que hago una canción y la saco, pero llegará. Sigo al pie del cañón. Me gusta mucho aprender y seguir formándome, que es algo muy importante.

Continúas preparando tu nuevo disco, ¿habrá por fin alguna colaboración?

Sí, me gustaría. El EP anterior era una forma de encontrar mi esencia, pero ahora que lo tengo claro estoy abierta a colaborar con otros artistas, y estoy encantada de hacerlo. No quiero decir nada ya que no lo quiero gafar.

Sin dar el nombre de quien estará en tu disco… ¿con quién te gustaría?

Con cualquiera de mis compañeros de 'OT' que me lo ofreciera, me encantaría. Escucho mucho a Dani Fernández, David Otero, Pablo Alborán… La música es compartir, si dijera que no es por no encontrar una similitud musical, pero una colaboración siempre suma a nivel musical y personal.

Adelántanos, ¿algún proyecto en camino?

A nivel musical, seguir componiendo, sacando temas, creciendo con otros artistas, descubriendo nuevos artistas y colaborando con ellos. A nivel interpretativo, seguir con 'La llamada' y crecer con todos los proyectos que vengan. Me considero una hormiguita trabajadora y las cosas que haces ahora puede recoger sus frutos el año que viene.

Dejando para el final la pregunta más complicada, ¿cuál es tu canción favorita?

Es una pregunta muy difícil porque me gustan muchísimas canciones. 'I have nothing' de Whitney Houston o la de Titanic, 'My heart Will Go On', la cantaba mucho en los karaokes cuando era pequeña. Ahora diría 'Without me' de Halsey.

