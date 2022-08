Carlos Sobera se ha tomado unas merecidas vacaciones tras un curso televisivo de lo más intenso. El presentador de 'Supervivientes' ha pasado unos días de descanso en las playas gaditanas junto a su mujer Patricia Santamarina, su hija Natalia y la hija de la productora, Arianna, fruto de su relación con Rody Aragón. Los cuatro disfrutaron de unas jornadas playeras, donde además de diversión, también hubo momentos de desconexión tomando el sol o paseando por la orilla, como pudimos ver a Carlos Sobera que, a sus 61 años, lució estupendo en bañador. El presentador ha vivido un año lleno de trabajo y, en Cádiz, ha cargado pilas antes de una de sus citas más importantes del verano: representar 'Miles Gloriosus', la obra de Plauto que protagoniza junto a Elisa Matilla en el Festival Internacional de Teatro de Mérida.

El empresario teatral se lleva muy bien con la hija de su mujer, que vive con el matrimonio, y su relación con el padre de Arianna es estupenda, ya que curiosamente es vecino de ellos.

Carlos y Patricia se casaron en 2015, y tienen una hija en común, Natalia, de 14 años. La productora tiene otra hija, Arianna (con ella en la imagen). Agencia

Carlos ha sido crucial en los comienzos profesionales de la joven, ya que compartieron plató en el primer programa en el que ella trabajo, 'El precio justo', donde era azafata. Arianna declaró en una entrevista a DIEZ MINUTOS, en mayo de 2021, que le encantaría trabajar en el teatro con Sobera, porque le considera "un maestro".

El presentador contó en 2019, que desde 2012 padece diabetes tipo 2 y de ahí que lleve un medidor de glucosa en sangre en su brazos. Agencia

El presentador ha declarado alguna vez que no le disgustaría que su hija Natalia, siguiera sus pasos en la interpretación, aunque todavía tiene catorce años. Sin duda, el actor y presentador de 'Supervivientes' apoyaría a su pequeña en esa elección. Carlos está recargando las pilas para empezar la nueva temporada con fuerza.

Arianna Aragón, hija de Patricia y Rody Aragón, lució tipazo con un bonito bikini bicolor. Agencia

Patricia, que sufrió un derrame cerebral a principios de 2019, lució cuerpazo con un bikini verde.



Además de presentar 'First dates' en Cuatro, después del verano Sobera se pondrá al frente con Lara Álvarez del nuevo formato de la cadena de Fuencarral, 'Pesadilla en El Paraíso', un reality donde algunos famosos convivirán en una granja sin ningún tipo de comodidades y cuyo primer concursante confirmado ha sido Pipi Estrada. Al presentador no le puede ir mejor. Vive uno de sus grandes momentos profesional y personal.

