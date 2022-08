Soraya Arnelas ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que aparecía disfrutando de una bonita tarde en familia. Sin embargo, para muchos de sus seguidores no pasó desapercibido el bulto que su hija Olivia tenía en el ombligo, provocando que la artista recibiese rápidamente numerosos mensajes preocupándose por ella. Una situación que ha provocado que la ex triunfita decida subir una publicación en la que ha explicado con detalles qué es lo que le sucede.

"Nació con una hernia , como su abuelo Paco y como yo. De hecho, fue una de las razones por las que me adelantaron el parto una semana. Se me salió por completo y parecía que no tenía. Así es que el ginecólogo me dio la pauta de adelantar el parto", ha comenzado aclarando reconociendo que se trata de algo genético.

Instagram

En cuanto a qué harán con dicha hernia, la cantante ha confesado que por ahora no hay motivo de operar de forma urgente mientras no le duela ni cambie de color. "Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse pero Olivia estaba muy molesta y el cinturón le hacía daño . No paraba de llorar. Le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero la cinta de hacía daño en la piel, así es que nada", ha reconocido desvelando que, por ahora, no pueden hacer nada.

Soraya Arnelas ha indicado que ahora queda esperar para ver si vuelve a su estado origina con el tiempo. "Si no lo hace a los tres años, cuando pese 12 kilos aprox la operarán,

Ya nos pasó con el frenillo de Manuela", ha reconocido aclarando que a esa edad es cuando pueden comenzar a ponerle anestesia a las niños. "Antes no es bueno porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista. Sé de muchos niños que lo tienen de adultos también.Y esa es la cosa ! Una hernia ! Sin más!".

Por último, la artista ha reconocido que por ahora se lo están controlando y que si hija no está sintiendo ninguna molestia, por lo que ya decidirán en un futuro si la operan o no. "Esta feliz con su botoncito! Como su yeyo paco y su mami", ha desvelado.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io