Tras pasar unos días en Saint-Tropez junto a sus hijas, Carmen y Sabina, la baronesa Thyssen ha puesto rumbo a la Costa del Sol, un destino que le trae grandes recuerdos y donde ha pasado veranos maravillosos, como ella misma ha recordado en varias ocasiones. Uno de los más especiales fue el anterior a abrir el Museo Carmen Thyssen Málaga, en 2010. De hecho, antes de instalarse en Marbella visitó Málaga donde, como presidenta de la Fundación Palacio de Villalón, se reunió con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y Gonzalo Armenteros, presidente de Soho Boutique Hotels, nuevo patrocinador del Museo Carmen Thyssen Málaga.

Tras cumplir con sus compromisos, Carmen viajó a Marbella. Allí la vimos paseando cerca de la playa, protegiéndose del sol con su sombrero de rafia y con un look de lo más informal: top y pantalón blanco y camisola verde claro a juego con el color de sus sandalias.

Gtres

La baronesa podría haber viajado a Málaga con sus hijas. Lo que aún no se sabe si también pasará unos días en la costa balerar, como otros años, con su hijo mayor, Borja Thyssen, la mujer de este, Blanca Cuesta, y los cinco hijos del matrimonio: Sacha, Enzo, Eric, Kala y la pequeña India. El pasado mes de junio ya vimos a Carmen Cervera con su hijo mayor y su nuera durante la inauguración de la exposición 'Alex Katz', en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid.



Este verano, Carmen Cervera también aprovechará para seguir escribiendo su libro de memorias, en el que lleva un tiempo trabajando. A finales de junio, desvelaba en una entrevista, que en su libro de memorias no quere meterse con nadie ni dejar de hacerlo: "Las cosas las contaré como son. No es cuestión de poner a nadie en su sitio o fuera de su sitio, solo contaré las cosas como son"

