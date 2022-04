Carmen Cervera cumple unos estupendos 79 años. La baronesa Thyssen, que nació el 23 de abril de 1943 en Sitges, Barcelona, está de celebración y festeja su nueva vuelta al sol en un gran momento personal y profesional. Tita está feliz con sus tres hijos, el mayor Borja, y las mellizas Carmen y Sabina y además ejerce de orgullosa abuela de sus cinco nietos: Sacha, Eric, Enzo, Kala y la pequeña India que nació en diciembre de 2020, fruto del matrimonio de su primogénito y Blanca Cuesta. Olvidadas las rencillas del pasado con su hijo y su nuera, Carmen está muy unida a la pareja y le gusta disfrutar de los niños. "Son monísimos. Todos divinos", comentó de sus nietos el pasado febrero.

Acaba de firmar un histórico acuerdo con el Gobierno

En el terreno profesional, ese mismo mes, la baronesa Thyssen firmó un histórico acuerdo con el Gobierno español. Tita Cervera y su hijo Borja, que están muy unidos y lo demuestran en los actos en los que coinciden, firmaron con el Ministerio de Cultura y Deporte el nuevo contrato de arrendamiento de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza de arte para su exposición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid, tras más de 20 años de tiras y afloja. El contrato se concretó en 97,5 millones de euros por 15 años y alcanza a un conjunto de 330 obras de arte valoradas en 1.400 millones.

Agencias

Carmen Cervera, más conocida como la baronesa Thyssen, nació el 23 de abril de 1943 en Sitges, Barcelona. De familia modesta, sus padres se divorciaron cuando tenía cinco años, aunque jamás descuidaron la educación de Tita. Por eso, estudió en los mejores colegios privados de Barcelona y Londres. En 1961, Tita se alzó como la mujer más guapa de nuestro país ganando Miss España y como la tercera más bella del mundo tras competir en Mis Mundo. Su belleza le llevó a viajar por medio mundo y, durante un vuelo a Zurich conoció al actor Lex Barker, conocido por su papel en 'Tarzán', y se casaron en 1965 cuando ella tenía 22 años y él 47. El actor Lex Barker falleció repentinamente en 1972 en Nueva York a causa de un infarto, fue entonces cuando Carmen heredó la mayor parte de sus bienes, entre ellos un chalet en Sant Felíu de Guixols.

Tras quedarse viuda, Tita Cervera tuvo más amores, incluso se llegó a casar con Espartaco Santoni y mantuvo una intensa relación con Manolo Segura, padre de su hijo mayor, Borja, aunque Carmen no confirmó su paternidad hasta hace pocos años. En 1981, Tita Cervera conoció al barón Hans Heinrich Von Thyssen en 1981. Enseguida se enamoraron y ella se retiró de la vida pública. Se casaron en 1985 tras varios años de lucha por parte de él para conseguir el divorcio de su anterior esposa, Denise Shorto. El barón Thyssen enseguida reconoció a Borja como su propio hijo y le dio sus apellidos. Juntos formaron una familia feliz hasta que, en abril de 2002, Heini falleció. En 2006 Tita amplió su familia con las gemelas Carmen y Sabina, que nacieron en Estados Unidos, a quienes adoptó y se han convertido en su mayor alegría. A continuación, repasamos las mejores imágenes de la vida de Carmen Cervera.

