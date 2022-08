Este año celebra sus veinte años de carrera. Natalia ya no es la niña que conocimos en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Reconoce que ha madurado y lleva las riendas de su carrera artística, pero sigue teniendo miedo de que algún día el público deje de apoyarla. Donde sí ha tocado fondo ha sido en el terreno sentimental, después de su ruptura con Álex Pérez, con el que tuvo trece años de relación. Ahora, el amor le vuelve a sonreír con Manuel Alves.

Natalia, ¿cómo está siendo el verano?

Después de dos años, por el Covid, no he tenido conciertos, y ahora he vuelto a subirme a los escenarios. Además, este año estoy celebrando mis veinte años de carrera. Tengo la agenda llena de conciertos. No me lo esperaba, porque esto vuelve a ir, otra vez, tanto para tu autoestima como para el bolsillo.

"Mi público sigue siendo el mismo y ha crecido conmigo"

Porque muchos creíais que esto se había terminado.

Yo pensaba que se iban a acabar muchas cosas. Afortunadamente, los ayuntamientos habían ahorrado y ahora están invirtiendo en los conciertos.

Veinte años de carrera, ¿ha cambiado mucho tu público?

Sigue siendo el mismo que ha crecido conmigo y me hace mucha gracia porque muchos de mis fans se han casado y han tenido hijos entre ellos. Yo tengo un público muy fiel, sobre todo el LGTBI.

¿Cómo has evolucionado a lo largo de todo este tiempo?

Empecé siendo una niña a la que le daban todo hecho: canciones, discos, videoclips... He madurado profesionalmente y he cogido las riendas de todo. Soy muy perfeccionista y me gusta controlarlo todo hasta el último detalle.

Pero mantienes esa ilusión de niña.

Sigo siendo muy ilusa y me lo creo todo. Continúo teniendo los mismos miedos. Sigo pensando que cada nueva canción me va a llevar a ser número uno.

¿Llevas las riendas de tu carrera porque te ha defraudado gente?

No ha sido por eso. Es porque tengo muy claro lo que quiero y he querido. Me he dejado manejar poco.

Empezaste muy joven, la música evoluciona y tú maduras, no vas a poder ser esa “Britney Spears española” con la que se te comparaba.

En este 2022 cumplo 40 años y me siento más segura conmigo misma. Antes era más insegura en un escenario y me daba vergüenza sentirme sexy cuando actuaba. Ahora es al contrario, tengo mucha seguridad, me quiero y me he aceptado como soy. Eso no lo he conseguido hasta después de veinte años.

"He sido una provocadora del trabajo. No he parado de crear"

¿Te ha costado?

Me ha costado, pero el secreto ha sido apostar por mí y no quedarme en casa esperando a que me llamen por teléfono. He sido una provocadora del trabajo. No he parado de crear. El error es quedarte en casa, que es lo que le ha pasado a algunos de mis compañeros.

¿De verdad?

Sí, porque algunos de mis compañeros no tenían claro lo que querían, qué camino coger. Yo eso siempre lo he tenido claro: música comercial, que llegara al público, y sobre todo, adaptarme a los estilos musicales de cada momento, sin llegar a perder mi esencia.

¿Psicológicamente has necesitado ayuda? Porque de la noche a la mañana os hicisteis muy famosos.

A nivel profesional no, pero porque he tenido la suerte de que cuando no he tenido la música a mi favor, he presentado programas de televisión. Siempre he estado activa. Nunca he tocado ese fondo profesional. He estado estable, todo gracias al público.

¿No has tenido miedo a caerte?

Eso siempre, porque tienes el miedo constante de que esto se termine. Eso te afecta, pues dependes del apoyo del público. Afortunadamente, tengo una mentalidad de hormiguita que me ha enseñado mi padre y he sabido ahorrar y administrarme muy bien.

¿Eres rica?

No soy rica, pero tampoco pobre. No soy una mujer caprichosa y he invertido en cosas que a largo plazo me van a venir bien. No he sido de grandes lujos.

¿Te acuerdas en qué gastaste tu primer sueldo de 'Operación Triunfo'?

Seguro que fue en ropa. Pero fíjate, una cosa que me sorprendió mucho fue cuando compuse mi primera canción, 'Besa mi piel', que me fue muy bien. Recibí un pastón de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y me compré el coche de mis sueños.

Eres feliz en un escenario, ¿harías un musical?

Soy feliz en el escenario, pero no soy artista de musical, porque soy salvaje y me gusta improvisar. No me gusta que me dirijan, y yo en un concierto soy un alma libre.

¿Hay envidia entre tus compañeros de 'Operación Triunfo'?

Nunca la he sentido, ni tampoco la he tenido. Si les salen proyectos, me alegro.

Han pasado veinte años y es normal que no seáis la misma piña.

Es como en el colegio o el instituto. La gente espera que estemos los 16 todo el día juntos. Yo el día que me case, invitaré a los que van a mi casa o se preocupan por mis problemas. Por ejemplo, tras la ruptura con mi pareja, con la que llevaba trece años, yo he visto quién ha estado a mi lado. Antes me preguntabas por la ayuda, y sí la he necesitado a nivel emocional o sentimental; he ido a psicólogos y me he refugiado en amigas como Chenoa. Animo a todo el mundo que se encuentre en un pozo sin salida a que vaya a un psicólogo. Me ha venido muy bien.

"No me da miedo tener pareja, pero sí volver a pasarlo mal"

Después de la ruptura, ¿lo has necesitado?

Por supuesto, porque pensaba que lo podía superar yo sola. Tengo otra perspectiva porque pensaba que todo era para siempre, y no es así. Ahora disfruto del presente.

¿Te da miedo atarte a una pareja?

No me da miedo tener pareja, pero sí volver a pasarlo mal. No quiero que me hagan daño, porque mi corazón es muy sensible.

Ahora has vuelto al mercado del amor, ¿has utilizado alguna aplicación para ligar?

¡No! Tampoco lo he necesitado. Quería disfrutar de la soltería. Pero te reconozco que es muy difícil ligar siendo una cara conocida y a los chicos les da miedo acercarse a ti.

