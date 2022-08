La natural de Castellón, Paula Pérez, se coronó el pasado mes de junio como Miss Mundo España 2022, es decir, será la representante de España en el certamen internacional de belleza que se celebrará en diciembre aunque aún se desconoce la sede y la fecha exacta. Para conocer más a fondo a nuestra representante, se ha sometido a nuestro Test de los famosos donde hemos conocido más de esta licenciada en medicina de 26 años que no descarta explotar más su faceta de artista.

La joven ha protagonizado una creativa sesión de fotos para nosotros con los mejores looks y más elegantes para este verano, demostrándonos su faceta como modelo, con la que disfruta ante las cámaras desde hace años, lo que podría llevarle a una faceta artística en un tiempo, tal y como nos ha confesado ella en nuestro test de los famosos. En él nos ha confesado además cuál es el sueño de su vida, el cual tiene un solo objetivo pero dos posibles formas de cumplirlo. Descúbrelo en el vídeo que hay sobre este artículo, ¡dale al play!

Ataviada con un vestido con transparencias y encaje de flores inspirado en el flamenco, nos ha confesado algunos de sus secretos, como si es enamoradiza, cómo se define o su mayor defecto. Y es que la Miss Mundo España ha querido compartir con nosotros hasta cuáles son sus secretos de belleza para cuidarse y tener no solo una piel perfecta sino también el tipazo que ha lucido con el bañador más favorecedor del verano en nuestra sesión de fotos. ¡Descúbrelo en el vídeo!

