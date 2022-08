Hoy es un gran día para Noemí Salazar. Conocida por su aparición en los 'Gipsy kings' junto a su familia y, posteriormente, participar en 'GH VIP 7', la mujer, que acaba de superar su operación de pecho, ha celebrado su 31 cumpleaños este 15 de agosto con un gran regalo entre sus brazos, o mejor dicho en su vientre, y es que está embarazada. Se trataría de su segundo bebé fruto de su matrimonio con Antón, tras el nacimiento de su hija Noemí que ha cumplido 8 años y que está tan ilusionada como sus padres por convertirse en hermana mayor.

La familia lo ha anunciado a través de unas fotografías en redes sociales donde se puede ver que Noemí está en avanzado estado de gestación y es que hace dos años que la ex gran hermana sufrió un aborto que la sumió en una gran depresión. En esta ocasión han querido estar seguros antes de poder anunciar la noticia: "Os presento mi mejor regalo. Dios nos ha bendecido. Vamos a ser papás de nuevo", explicaba Noemí.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La joven incluso lo había celebrado ya con sus amigos y familia. Tanto es así que Alba Carrillo ha querido felicitar la buena nueva de Noemí con una imagen de la baby shower: "Nos hace enormemente felices recordarte que ya tienes madrinas, Estela Grande y yo", escribía junto a esta imagen.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque todavía ha sido muy discreta sin dar más detalles sobre el embarazo, hemos podido ver una gran cantidad de globos rosas en la baby shower. No obstante, estaremos atentos de todos los detalles que de seguro Noemí comenzará a dar a partir de ahora en sus redes sociales. Dioni Martín, El Cejas, Jessica Chávez, Sara Revuelta, Carolina Sobé o Capullo de Jerez han sido algunos de los que han felicitado también a Noemí y Antón.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io