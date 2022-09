Sara Carbonero ha sufrido un duro revés profesional. 'Qué siga el baile', el programa que presentaba en Radio Marca desde hacía dos temporadas, ha sido cancelado. La periodista dice adiós a uno de los proyectos profesionales más personales, en el que unía a dos de sus grandes pasiones: la música y el periodismo. En las dos temporadas que estuvo en antena, la ex de Iker Casillas entrevistó a artistas como Sebastián Yatra, Malú, Lola Índigo, Leiva y Edurne, entre otros.

Aunque Sara, todavía no ha hecho ninguna declaración sobre la cancelación de su programa, el espacio ya tiene sustituto en la parrilla de la emisiora. Será 'Cuídate', un programa sobre salud presentado por Yanela Clavo. Además, fuentes de la emisora han confirmado que Sara Carbonero ni está en plantilla ni hay ningún proyecto en marcha con la periodista.

A pesar de estas malas noticias, Sara no se queda sin trabajo. La empresaria está centrada en la promoción de la nueva colección de su firma de ropa, SlowLove, junto a su 'comadre', la periodista Isabel Jiménez. La periodista ha compartido un vídeo en sus redes con el making-of de la sesión de fotos con los diseños de la nueva temporada, que se podrán comprar en Cortefiel. Además, es imagen de varias firmas de belleza y moda.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este verano, la periodista ha disfrutado al máximo de sus vacaciones, regalándonos imágenes de todo tipo a través de sus redes sociales, como momentos en la playa, en el bosque, de festival con su amiga Isabel Jiménez o en su pueblo junto a su sobrino. Este también ha sido su primer verano junto al músico y técnico de sonido Nacho Taboada.