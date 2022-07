Las imágenes inéditas de Sara Carbonero de su niñez

1 La tierna Sara Carbonero View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista ha compartido inéditas imágenes de su niñez con una tierna leyenda: "Hoy me he despertado con ganas de volver a ser ella. Luego he recordado que siempre la llevo conmigo".

2 La luna de miel de ensueño de Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante Chenoa está disfrutando de un crucero de ensueño con motivo de su luna de miel que está compartiendo con todos sus seguidores. Además de visitar Atenas y Corfú, la pareja está disfrutando del Mediterráneo en toda su plenitud. Su última parada: Malta.

3 Laura Matamoros disfruta de Disneyland Instagram La hija de Kiko Matamoros está viviendo una aventura con su pequeño justo en el momento en el que su padre ha regresado a España después de haber estado meses como Superviviente en Honduras.

4 Suso disfruta de Ibiza Instagram El ex Gran Hermano se ha mostrado así de sonriente presumiendo de su cuerpazo con un tonificado abdomen y un dorado moreno en las plazas de Ibiza junto a su chica, Amanda.

5 Paz Padilla y su hija Anna coinciden en Valencia Instagram Anna por una boda de amigos y Paz por su gira de monologuista, madre e hija han disfrutado de un desayuno en la ciudad de Valencia que han compartido en sus redes sociales.

6 Rocío Flores muere de amor Instagram Mientras su padre se encuentra de vacaciones junto a Marta Riesco, Rocío Flores disfruta junto a su hermano compartiendo tiernos momentos de los que nos ha hecho partícipes.

