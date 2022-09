Carlo Costanzia ha visto su vida puesta patas arriba en cuestión de días, y es que recientemente salía a la luz que el hijo de Mar Flores estaba metido supuestamente en una empresa de compraventa de coches de alta gama en la que habrían salido perjudicadas, por lo menos, 5 personas, y en la que se le reclamaban a él y a su socio casi 100.000 euros. Carlo y su equipo legal no tardaban en enviar un comunicado explicando que todo estaba en orden en los Juzgados. Por eso, Carlo ha querido reaparecer tranquilamente en medio de la Semana de la Moda de Madrid, en el desfile de la firma Malne, y ha dado explicaciones a los medios. Dale al 'play' al vídeo superior para enterarte de todo.

Carlo ha sido tajante: "Aquí me tenéis, sin nada que esconder. Estoy divino. No tengo nada que esconder. Ya se irán viendo las cosas. Estoy tranquilo, súper sereno. Tiempo al tiempo. Las cosas se dirán y se darán como tienen que ser", ha dicho ante las cámaras, y aunque reconocía que casi le da "un infarto" cuando se enteró de que estaba siendo investigado en tan delicado asunto, al final todo parece que se arregla poco a poco: "Hay un comunicado de prensa en el que está todo dicho. Mi familia está súper bien, no os preocupéis que está todo perfecto. Mi familia está en primera línea, por supuesto que no es plato de buen gusto, pero estoy arropadísimo".

El joven actor de 'Toy Boy' parece, así, estar recomponiéndose del susto, y aunque asumía el error en el comunicado que citábamos antes, dejaba claro que no existía "la más mínima intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona" en lo que él "entendía un negocio lícito". "Toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado (y) en orden a zanjar este desagradable episodio, todas las partes implicadas han llegado a un acuerdo que han trasladado al juzgado, encontrándose pendiente su ratificación", zanjaba el texto.