Carlos Costanzia ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. A pesar de ser hijo de una de las modelos más populares de España, él se ha labrado una carrera en la televisión y en la música a base de su propio esfuerzo. No niega haber crecido bajo el foco mediático, ser hijo de Mar Flores ha sido un factor que ha marcado su infancia. Eso sí, tener a una madre tan popular, no le ha hecho tener reparos a ponerse a trabajar como camarero para conseguir sus propios ingresos.

En su primera entrevista en televisión, en el programa presentado por Toñi Moreno, Carlos ha explicado que ahora se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Está triunfando en el mundo de la interpretación, con varias series a sus espaldas como 'Toy boy' o en el cine con 'Fuimos canciones' pero también está ganando fama gracias a sus trabajos como modelo y con su música. "Estoy super orgulloso por la trayectoria que arrastro a mis espaldas, super orgulloso de las personas que tengo a mi lado. Estoy muy feliz", explica el joven en 'Déjate querer'.

Carlo Costanza, amante de los perros, la cocina y los tatuajes, confiesa que se siente orgulloso de ser hizo de Mar Flores y Carlo Costanzia. Su infancia no fue fácil, ya que estuvo marcada por la fama de sus dos padres. “La popularidad complica mucho el crecimiento de un niño pequeño, no fue sencillo. Ver sufrir a una persona que quieres tanto como es tu padre, es complicado. Pero eso me ha hecho ser la persona que soy hoy”. A los 12 años se fue a Italia a vivir con su padre. Recuerda que aunque fue duro separarse de su madre, lo recuerda como una etapa muy feliz porque pudo estar junto a su padre.

“De mi madre he cogido el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina”, cuenta el artista.

A su regreso a España, se puso a fregar platos para ganar dinero. Carlos cuenta que es muy importante porque cree que en la vida nunca se sabe lo que va a pasar y está bien saber hacer de todo. Su papel de Jairo fue muy importante porque dio voz a un colectivo quizás muy olvidado como son las personas sordomudas.



“No soy un alma solitaria, pero hay que saber estar solos. Es la única manera de a uno mismo para después dar a los demás. Me encanta la gente, pero necesito mis espacios. Soy difícil de enamorar, pero cuando me enamoro, me enamoro hasta las trancas”.

