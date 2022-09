Hace pocos días, Gema López se despedía de uno de sus lugares favoritos. Una estancia que le hace desconectar de toda la rutina y es Mallorca. Los veranos los suele pasar entre sus playas y con su gente pero la vuelta al trabajo es obligatoria en el mes en el que estamos. La colaboradora volvió a 'Sálvame' pero parece que aún le quedaban días libres, por lo que ha decidido hacer un gran viajazo.

Gema López está pasando unos días fabulosos en La India y por sus redes sociales está mostrando todo los planes que ha preparado por empaparse del país. La primera parada ha sido Delhi y aunque la cultura de allí es muy diferente, la colaboradora se ha mimetizado como buena turista. Todo le llama la atención, y es que es un país repleto de costumbres diferentes en las que las personas andan descalzas, los camiones circulan sin ningún tipo de seguridad, y son muchos los animales que te puedes encontrar en los arcenes de las carreteras.

A parte de la televisión, Gema López también es empresaria y se dedica al mundo textil. Parece que ha aprovechado para ir a los mercadillos de Delhi para captar algunas ideas para su línea de ropa. Tras haber disfrutado de la ciudad, la colaboradora ha puesto rumbo a Agra, que es donde se encuentra el Taj Mahal, un mausoleo construido para la esposa del gobernante mogol Shah Jahan, Mumtaz Mahal (quien murió durante un parto en 1631) y a Gema no le ha podido gustar más.

¿Cuál será el próximo destino de la periodista? Desde luego se lo tendrá que currar mucho porque este último ha sido increíble y los recuerdos que se trae del país son irremplazables. Seguro que disfrutamos de otros lugares en los que se relaja la periodista, no solo va a ser trabajar.