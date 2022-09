Aunque en 2013 albergaba todo tipo de eventos (incluidas bodas), el palacio El Rincón ha estado cerrado durante los últimos 5 años lo que ha hecho que se generaran todo tipo de problemas. Inconvenientes que Tamara Falcó, Íñigo Onieva y su equipo se han encargado de solucionar para llevar a cabo el proyecto que la reciente chef tenía en mente: la creación de un restaurante efímero. Con este objetivo comenzó la reforma a la vez que grababa su documental en Netflix, pero lo que no sabía es que también le serviría para su boda, que estaba más cerca de lo que ella misma esperaba.

Después de que este mes de septiembre Íñigo Onieva le pidiera matrimonio, Tamara ha anunciado que el banquete se celebrará en su palacio pero, ¿cómo es exactamente este enclave histórico? Nos adentramos en los rincones de 'El Rincón' para conocer más a fondo dónde celebrará el enlace de la marquesa.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vista frontal de el Palacio... pic.twitter.com/Y6TAJWNEeX — Palacio El Rincón (@palacioelrincon) April 3, 2013

Ubicado en El Fresno, el palacio fue construido en 1862 por orden de Juan Manuel de Manzanedo y González, duque de Santoña. En sus casi dos siglos de historia, sus muros han albergado todo tipo de anécdotas, desde cacerías hasta el rodaje de 'La escopeta nacional', pasando por ser el cuartel general de Franco en la Batalla de Brunete. Finalmente recayó en manos de José Mitjans y Murrieta, cuarto marqués de Manzaneda, y su mujer, Paloma Falcó y Escandón, tía de Carlos Falcó quien lo heredó al morir ella sin descendencia. Tras la muerte de Carlos Falcó y previo acuerdo con Esther Doña, pasó a manos de Tamara Falcó.

También ha albergado dulces momentos pues en sus jardines se casaron Julio José Iglesias y Charisse Verhaert en 2012, y el propio marqués de Griñón lo hizo en 2017 con Esther Doña. Y es que se trata de una fortaleza ajardinada con 123 hectáreas en las que se albergan varios jardines e incluso viñedos y una ermita del siglo XIII.

Netflix

En su interior, una gran escalinata de piedra da la bienvenida a un palacio con tres grandes salones y 30 habitaciones aunque solo se utilizaban las ubicadas en la zona privada de la estancia, y es que hasta hace poco todo el complejo se alquilaba para todo tipo de eventos a excepción de esta zona.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El complejo cuenta con todo tipo de rincones ocultos y curiosidades que son sin duda un atractivo para poder realizar cualquier tipo de ceremonia. Así los novios podrán tener la celebración a su medida busquen lo que busquen.