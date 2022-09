tamara falcó e iñigo onieva reaparecen juntos tras el polémico vídeo del empresario

Tamara Falcó e Iñigo Onieva están viviendo estas últimas 24 horas una montaña rusa de emociones. Si a primera hora de este jueves 22 de septiembre una feliz pareja anunciaba su compromiso a través de las redes sociales y todo parecía amor y felicidad. Menos de 24 horas después la felicidad de los novios se veía empañada con la publicación de un vídeo de Iñigo Onieva besando a otra chica que no es la marquesa de Griñón. Todas las miradas están puestas en la pareja y se han seguido al milímetro sus últimos movimientos. Tamara Falcó e Iñigo Onieva han decidido reaparecer de la mano para reafirmar de esta manera su compromiso y callar bocas de las malas lenguas que señalan que su boda podría estar en peligro.



La de Isabel Preysler tenía previsto acudir en solitario a la boda de una amiga. Pero a última hora la hija de Isabel Presyler ha decidido cambiar de opinión. Tamara confirmaba que iba a ir acompañada de su futuro marido al enlace. Pasadas las 19 horas, la marquesa de Griñon y su chico abandonaban el céntrico domicilio que comparten para poner rumbo a la boda celebrada a las afueras de Madrid.

Tamara Falcó luce el anillo de compromiso que le ha regalado Iñigo. Gtres

Cogidos de la mano, ambos salían de la casa de la diseñadora sin hacer declaraciones. Sin embargo, al llegar al lugar de la boda de la compañera de trabajo y amiga de Tamara, era Iñigo el que hacía sus primeras declaraciones tras anunciar su compromiso.

Iñigo niega la deslealtad y grita su amor por Tamara

Visiblemente emocionado y algo nervioso, Iñigo Onieva confirmaba que la boda con Tamara sigue adelante:"Estamos muy contentos de haber tomado esta decisión. Un gran paso que nos emociona a los dos. Es una lástima que siempre haya personas que quieran destrozar nuestra relación, pero nosotros estamos muy contentos con ello".

Respecto al vídeo que ha corrido como la pólvora en la que aparece besándose con una chica que no es Tamara, el empresario lo tiene claro. "Yo he ido tres ediciones al 'burning man' y esas imágenes pertenecen al año 2019. Que quieran sacar este vídeo el día de nuestro compromiso es una lástima. Es una tristeza que este día tan especial se vea machacado. Los outfits del festival se repiten año tras años".

Finalmente Onieva ha querido gritar su amor a los cuatro vientos por Tamara, confirmando que los dos están muy contentos y emocionados. "Quiero a Tamara con locura, nos vamos a casar pese a quien le pese".



Kike Calleja ha querido saber si Tamara Falcó perdonaría una infidelidad a lo que la hija de Isabel Preysler ha contestado de manera tajante: "estamos locos".