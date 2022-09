Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían estar a punto de dar un gran paso en su relación de casi dos años, y es que están empezando a sonar campanas de boda. El próximo 13 de septiembre, la marquesa de Griñón y el empresario celebrarán su aniversario, ¿harán una pedida oficial con todos sus seres queridos? Según se ha podido conocer, la hija de Isabel Preysler ya tendría su anillo e incluso la pareja ya habría acordado fecha para el enlace del año.

Muchos han sido los romances que ha tenido la marquesa pero parece que como Íñigo no hay nadie. Aunque muchos han dudado de esta relación por varios factores, entre ellos los tipos de vida tan diferentes que llevan, ellos han demostrado con muchos actos que se aman y que esta relación va viento en popa. Ha sido el diario 'ABC' el que ha conocido esta información y asegura que la boda podría producirse en el verano del 2023. ¡Dale al play para ver cómo ha sido la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva!

Antes del empresario, muchos son los amores que intentaron conquistar a la hija de Isabel Preysler. Entre 2004 y 2006 Tamara Falcó mantuvo un romance de un año con Alberto Comenge y un romance de verano con Bartolomé Fierro March. En 2006 llegó a su vida Marco Noyer, el que dicen que fue el primer gran amor de la hija de Isabel Preysler. Una relación de tres años que terminó por culpa de la distancia.Tras esa dura separación, Tamara fue relacionada con Luis Medina. No se pudo confirmar esta relación y en el año 2010 llegó a su vida Tomasso Musini.