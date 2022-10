Miguel Bosé vuelve a ser noticia. Y no porque esté más cerca de Nacho Palau. El ex 'Superviviente' ha desmentido por completo las informaciones que apuntaban a que había roto con su pareja, el chileno Cristina Villela, para estar más cerca del cantante. El intérprete de 'Amante bandido' es noticia porque un problema de salud le impide viajar a España estos días, tal y como tenía previsto.

El nuevo libro de Miguel Bosé, 'Bosé. Historia secreta de mis mejores canciones', sale a la venta el 11 de octubre y tenía previsto viajar a España para presentarlo, algo que le hacía verdadera ilusión, pero ha tenido que cancelar su visita. El cantante ha sido operado de una hernia discal en México, país donde reside desde hace tiempo. Una operación por la que tendrá que guardar reposo durante un tiempo. Según han informado a Efe fuentes de su editorial, el paso de Miguel Bosé por quirófano le impide hacer vida normal y ha tenido que posponer la agenda que tenía programada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras la publicación ede 'El hijo del Capitán Trueno', en 2021, donde recogía sus memorias; en 'Historias secretas de mis mejores canciones', Miguel desvela los secretos de las letras de algunos de sus éxitos más conocidos como 'Mi libertad', 'Don Diablo', 'Amante bandido' y 'Nena, Bambú', entre otros temas. En la nota de prensa, enviada por la editorial, sobre el libro, lo define como "la obra más personal" de Miguel Bosé. En dicho comunicado, el propio artista lo describe como "el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 60 canciones" y añade: "Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos y desvelad lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes".