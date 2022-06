Lola Medina, la madre de Nacho Palau, abre las puertas de su casa de Chelva a DIEZ MINUTOS para, en una ENTREVISTA EXCLUSIVA, desvelar cómo está viendo el concurso de su hijo en Honduras y cómo vivió su relación con Miguel Bosé. En nuestro nuevo número de papel que ya está en el kiosco, Lola, que se recupera de un cáncer y se ocupa de sus nietos mientras su hijo participa en el reality, reconoce que animó a Nacho a entrar en 'Supervivientes' donde está cada día más integrado y le hemos visto hablar de sus hijos. "Nacho es un gran superviviente. Para que los niños puedan ir mañana a la Universidad si quieren. Le ha costado adaptarse en la isla pero lo está haciendo muy bien. Sus hijos están muy orgullosos de él, preguntan que cuándo vuelve papá", asegura.

Mientras Nacho Palau, que habló por primera vez sobre su relación con Miguel Bosé en DIEZ MINUTOS, está en Honduras, Lola se recupera del cáncer de pulmón que le detectaron y extirparon. "Me estoy recuperando de un cáncer y cuidando a mis nietos pero estamos felices" asegura y recuerda cómo fue la llegada de Ivo y Telmo a Chelva, tras la separación de su hijo y el cantante. "Para ellos fue un shock" y recuerda cómo fue la relación de Nacho y Miguel Bosé. "Cuando Nacho me dijo que se iba a vivir con Miguel, lo pasé fatal. Temía que le hiciera daño, como se lo ha hecho", reconoces.

En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco podrás leer la entrevista completa de Lola Medina en la que revela detalles inéditos de la vida de Nacho Palau, que cuyo concurso en 'Supervivientes' confirmó nuestra revista en exclusiva y de su historia de amor con Miguel Bosé. La madre de Nacho reconoce que, aunque al principio ella se llevaba bien con el cantante, después le hizo muchos feos. Lola defiende que Bosé le diera dinero a Nacho mientras vivían juntos. "Si Miguel no quería dar nada ¿por qué lo dio? ¿Le obligó alguien a darle dinero a Nacho?" afirma y revela un detalle hasta ahora desconocido sobre la relación de ambos. "Bosé intentó quedarse con esta casa de Chelva, pero está a nombre de mi hijo, que no aceptó el trato, claro", desvela.



Lola Medina, que ya habló del cantante y su hijo en un 'Deluxe', reconoce que no quiere saber nada de Miguel Bosé aunque "no le tengo rencor" y revela un detalle desconocido de su hijo. "El padre de Nacho desapareció al poco de nacer el bebé y no le volví a ver hasta que murió. ¡Y encima tuve que traerme sus cenizas!", cuenta. Puedes leer, al completo, la entrevista de la madre de Nacho Palau en el número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco.

