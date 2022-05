Paramount+ avanza en el rodaje de Bosé, serie de la que ya se pueden ver las primeras imágenes

Paramount+ continúa con su ambicioso proyecto de desembarcar en España con una producción propia. Su plan es sacar adelante una serie en formato biopic sobre la vida y trayectoria del cantante Miguel Bosé. Y ya sabemos que el engranaje está funcionando porque a principios de año se dio a conocer quiénes darán vida al artista hispano-panameño. Pero es que el propio artista ya ha compartido las primeras imágenes de la ficción.



El malagueño José Pastor (La otra mirada) encarnará al Bosé joven e Iván Sánchez (Hospital Central) lo interpretará en su etapa madura. Así lo han compartido los actores en su Instagram, con un vídeo que bien podría funcionar como spot publicitario de la serie. En él vemos a José e Iván, en lo que parece un momento cotidiano de sus vidas, conectando con la música de Miguel Bosé a través del popular éxito 'Como un lobo' en su versión original. Como guiño final a la conexión entre el pasado y el presente del personaje, cuando Sánchez para la música en su teléfono móvil la reproducción también se pausa para Pastor.

Cabe destacar el potencial parecido de ambos actores con el personaje real, a quienes imaginamos perfectamente caracterizados en la serie. Pero lo más llamativo de este mínimo adelanto, es la asombrosa similitud de la voz de Pastor a la de Bosé, al menos según se percibe en las imágenes.

José Pastor e Iván Sánchez, los dos rostros de Bosé

Para reflejar los primeros años de Miguel Bosé, el equipo de la serie ha querido contar con Hugo Fuertes (Desaparecidos, Dime quién soy), en la versión más infantil. La fase de juventud la reflejará el malagueño José Pastor, a quien conocimos en 2018 por su papel como Rafita Peralta en La otra mirada. Aunque ese mismo año tuvo un pequeño papel en Hospital Valle Norte, sin duda la serie de época de La 1 fue su gran oportunidad en la interpretación. Gracias a ese papel, continuó especializándose en las ficciones de otro tiempo, pues en 2019 pudimos verle en Acacias 38, en el papel de Emilio Pasamar, y también en La templanza, la producción de Amazon Prime Video que adaptaba la novela del mismo título de María Dueñas.

Por su parte, Iván Sánchez es ya un rostro más que popular en la televisión de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Tras su paso por varias series de éxito con papeles capitulares, El auténtico Rodrigo Leal (2005) fue su primer protagonista. Desde entonces ha compaginado proyectos en España y latinoamérica tan relevantes como Hospital Central, Hispania, La reina del sur, Lo imperdonable. Pequeñas coincidencias o la última edición de Masterchef Celebrity.

Junto a ellos también participan en Bosé unos cuantos rostros conocidos como Nacho Fresneda (Luis Miguel Dominguín), Valeria Solarino (Lucía Bosé), Óscar Higares (Domingo Dominguín) y Alicia Borrachero (La Tata), en los papeles de los familiares. Completan el reparto Ana Torrent (Rosario Primo de Rivera), Miguel Ángel Muñoz (Julio Iglesias), Mariela Garriga (Giannina Facio) y Raquel Salamanca (Ana Obregón).

