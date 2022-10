Belén Esteban aprovecha, cada vez que puede, para demostrar su amor por su marido, Miguel Marcos. "Mi amor, muchísimas felicidades por tantos buenos momentos vividos con nuestra familia de 3 y lo que nos queda por vivir. Siempre juntos los 3, lo demás sobra. Te queremos mucho", escribió en sus redes, el pasado julio, para felicitar a su marido por su 35 cumpleaños. Pero ahora le ha salido una rival, a la que la colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en parar los pies, y no es otra que su propia madre, Carmen. La matriarca del clan ha cumplido 79 años y Belén ha compartido un divertido vídeo en Instagram en el que le demuestra todo lo que la quiere, pero también ha tenido que 'pararle los pies' por lo que Carmen dice de su marido.

La colaboradora televisiva ha mantenido una conversación con su madre en la que le recuerda todo lo que ella, sus hermanos y otros miembros de la familia la quieren. "¿Tú sabes lo que te queremos mis hermanos y yo?", le pregunta a su madre, a la que coge con cariño de la mano. "Mucho", responde Carmen. "¿Y tus nueras?", vuelve a preguntar Belén, a lo que su madre contesta: "Mucho también". Y la de Paracuellos vuelve a interrogar: "¿y tu yerno?". A lo que su madre le dice: "Bueno, mi yerno es especial". Es entonces cuando Belén 'frena' a su madre: "No saques la cara por Miguel tanto".

Una divertida y emotiva conversarción que termina cuando Belén Esteba le dice a su madre: "Eres lo mejor que tenemos, nuetra madre. Lo mejor que nos has enseñado en la vida. Te quiero", antes de darle un cariñoso beso.

Un vídeo que ya suma de más 52.000 likes y que han comentado muchos famosos como Miguel Ángel Silvestre, Eugenia Martínez de Irujo, Paula Echevarría, María Patiño y Tamara Gorro, entre otros.