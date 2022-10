Parece que los primeros días en 'Sálvame' se le están haciendo cuesta arriba a Kiko Hernández. La semana pasada el madrileño tuvo que zanjar los rumores que había sobre una posible relación íntima con su compañero de obra de teatro, Fran Antón. "Todo el mentira. No tengo ni novio ni novia. Estoy en el mercado (...) Ojalá pudiera venir hoy aquí y decir: '¡señores estoy enamorado!'", explicaba. Aclarado este tema, parece que los fantasmas les siguen saliendo al colaborador y esta vez tiene que ver con una íntima amiga.

Este pasado lunes 17 de octubre, Marta López decía en 'Sálvame' que se encontraba algo molesta porque su amigo no le cuenta tanto de su vida como antes: "Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella", comentaba la colaboradora. Cuando Kiko Hernández negó tener una relación sentimental con Fran Antón, desveló a sus compañeros que había tenido dos relaciones serias en su vida, algo que parece que su mejor amiga no sabía.

Telecinco

Este martes 18 de octubre, Kiko Hernández desvelaba que su relación con Marta López ya no es la misma. El colaborador ha explicado que todo empezó con la participación de Marta en 'Supervivientes'. La colaboradora pidió a su amigo que la "preparara" para el concurso y su consejo fue claro: "Le dije que no fuera a lamerle el culo a Olga Moreno". Parece que Marta López no le hizo caso y ahí se rompió algo: "Ella ya estaba con Rocío Carrasco, habían visto dos episodios y a partir de ahí, desbocada".