Rafa Nadal Getty Images El deportista decidió en el año 2016 pasar por la clínica Menorca para realizarse un implante capilar y lucir pelazo de nuevo tras notar su caída.

José Bono El caso del político ha sido uno de los más sonados, y es que no dudó en reconocer ante la prensa que se había sometido a un implante capilar en la Unidad Médica Serrano. Una noticia que provocó que las citas para este tipo de retoque aumentasen considerablemente.

Joaquín Prat El presentador decidió someterse a este retoque para terminar con sus entradas, algo de lo que más tarde confesó estar muy satisfecho con los resultados, compartiendo su experiencia con el resto de sus compañeros.

Carlos Lozano Gtres El presentador reapareció en televisión en el año 2018 para trabajar como defensor de la audiencia, una nueva etapa que decidió comenzar luciendo pelazo.



Víctor Sandoval Gtres En 2019, antes de entrar al reality 'Sálvame okupa' de Telecinco, el colaborador decidió someterse a un injerto capilar. Víctor dejó sorprendidos a todos con su retoque, afirmando que se lo "había regalado Marta López".

Iker Casillas Gtres El deportista es otro de los famosos que optó por someterse a un injerto capilar en 2012 en la clínica madrileña Imema. Un proceso que pronto se hizo más que notable.



Antonio Rossi Gtres El colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' se ha sometido recientemente a un implante capilar con el que no puede estar más feliz. Su principal objetivo era terminar con las entradas, algo que ha conseguido y con lo que no puede estar más contento.

Hilario Pino Carlos Alvarez Getty Images El retoque capilar del presentador fue uno de los más comentados a través de sus redes sociales debido al visible cambio que experimento en su melena en poco tiempo.

José Antonio Avilés Gtres El colaborador de ‘Viva la Vida’, viajó desde Córdoba a Madrid para someterse a un injerto capilar. Un proceso del que no ha dudado en hablar a través de sus redes sociales.

Adrián Rodríguez Gtres El actor y ex concursante de 'Supervivientes' decidió someterse a un injerto capilar con el que dice estar muy contento, ya que esto le facilitará mucho poder moldear su imagen para cada uno de los papeles que le ofrezcan.

Antonio David Flores El padre de Rocío Flores decidió someterse a un implante capilar en 2019 para poner fin a su caída de pelo y seguir luciendo su melena.

Maestro Joao Gtres El Maestro Joao fue uno de los primeros famosos en viajar a Estambul para someterse a un implante capilar en 2019 para volver a presumir de tupé.

Paco González Gtres El periodista deportivo admitió que se había hecho no solo uno, sino dos injertos para mejorar su imagen.

Antonio Tejado Telecinco.es En 2017 el colaborador reaparecía para confesarle a sus compañeros que había decidido someterse a un injerto de pelo, mostrando el proceso que había vivido.

