La herencia de Rocío Jurado 'dinamitó' la relación de Rocío Carrasco con su familia mediática. Este tema se ha tratado en varios de los capítulos de la serie documental 'En el nombre de Rocío', en el que la hija de 'La más grande' ha contado cómo se enteró de las existencia de un testamento paralelo que su madre nunca formalizó ante notario, y que prácticamente la desheredaba. Pero finalmente, en el testamento oficial, Rocío Carrasco fue declarada heredera universal. Fue un reparto que no gustó, tal y como ha afirmado la propia Rocío: "No están satisfechos con las valoraciones. No están satisfechos con Ana, la albacea (…) No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar".

En este reparto Amador y sus hijos recibieron una nave industrial; Ortega Cano heredó el usufructo de algunos bienes, la finca de Yerbabuena y el 50% de la ganadería; Juan de la Rosa el dúplex de Chipiona; y Gloria Mohedano la finca Los Naranjos junto con Amador y la casa Mi abuela Rocío. Además, la casa de La Moraleja se dejaba con la condición de venderla antes de un año repartiendo los beneficios en cuatro partes: dos para Rocío, una para Gloria Camila y otra para José Fernando.

En este punto, Rocío ha aclarado que el reparto original de la finca de Los Naranjos fue: una parte para Amador, otra para Gloria, otra para ella y otra para sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. "Los Naranjos está en una parte de Chipiona por donde puede crecer el pueblo y Ana hace esa valoración en dos millones y pico. La cosa no se queda así y José Antonio monta en cólera, monta un pollo impresionante porque Ana Iglesias recorta en Los Naranjos ya que con esos dos millones hay un exceso delegado. Y así, le da a José Fernando y Gloria Camila un número de metros y a mí también. Se monta tal escándalo", cuenta Rocío. Pero, Rocío ha revelado que José Ortega Cano renunció a la parte de la finca, en nombre de sus hijos.

La albacea, Ana Iglesias, pidió a Rocío que no renunciase a su parte pero ella tomó una decisión. "Ana no quería que yo renunciase. Y yo, cuando veo que Ortega ha renunciado, también decido hacerlo porque yo sabía que o renunciaba, o me tenía que ir de España", cuenta en la docuserie, añadiendo que no sabe los motivos por los que Ortega Cano actuó así.

Rocío Carrasco también habla de otro episodio ante el notario que tiene a sus hermanos como protagonistas. "Un día en el notario hice un comentario sobre Gloria Camila y José Fernando y entonces mi tío saltó y me dijo que su mujer estaba en La Yerbabuena para cuidar a esos niños porque yo no lo hacía. No me acuerdo exactamente cómo broté, pero sé que se oyeron gritos desde la otra punta de la sala. En un primer momento me exalté muchísimo y me puse a llorar. Le dije que no tenía vergüenza y a continuación me acerqué a ella y le dije: 'Pero tú tienes menos vergüenza que él'", desvela la madre de Rocío Flores.