Rocío Jurado es historia de España. La madre de Rocío Carrasco, que falleció en Madrid en junio de 2006 a los 61 años víctima de un cáncer, se ganó, por derecho propio, un hueco en el panorama musical nacional e internacional gracias a su potente voz y su personalidad arrolladora. Matriarca de una de las sagas familiares que más han dado de qué hablar en el mundo del corazón, no sabemos cómo habría afrontado las polémicas que afectan a su familia. Y es que, tras su muerte y el reparto de su herencia, las relaciones se fueron deteriorando y Rocío Carrasco no se habla con sus hijos, Rocío Flores y David; ni con José Ortega Cano, viudo de su madre, y está enfrentada a la familia Mohedano más mediática, sobre todos a sus tíos, Amador y Gloria Mohedano y Rosa Benito, a los que califica de 'jauría'.

"A las 5.15 ha dejado de respirar. Tranquila, sin grandes angustias y rodeada de todos los suyos”. Con estas palabras, Amador Mohedano, hermano y mano derecha de Rocío Jurado, anunció la muerte de 'La Más Grande' a las puertas de la casa familiar de La Moraleja, empezando un antes y un después en la familia Mohedano Jurado. La matriarca, la que los mantenía unidos, se había ido para siempre. Las cosas no iban a seguir igual que hasta ese 1 de junio de 2006. La familia se resquebrajaba y las rencillas familiares iban a acaparar programas de televisión y ríos de tinta.

Para saber por qué Rocío Carrasco no se habla con su hija Rocío Flores o cómo está la relación entre la hija de la cantante y su viudo, Ortega Cano, hay que hacerse una primera pregunta: ¿Quién era 'La Más Grande', la matriarca de esta saga familiar? María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado nació en Chipiona (Cádiz) el 18 de septiembre de 1944. Fue la primera hija de Fernando, zapatero y cantaor en los ratos libres, y Rosario, ama de casa y cantante aficionada. Su destino estaba escrito: iba a ser La Más Grande y su vida iba a quedar reflejada en canciones que la llevaron a ser nombrada en Nueva York la Mejor Voz Femenina del s. XX.

Simplemente, Rocío Los que la conocieron dicen que era como un pavo real que acogía a todos. La chipionera se convirtió en la matriarca de la familia. Era la que unía a todos. Hoy se dan golpes de pecho recordándola, pero ella no vería con buenos ojos en lo que se ha convertido la familia Mohedano Jurado. Agencias

“¡Que no me caso!”

Desde muy pequeña se presentó a los concursos de las emisoras de radio de la época, por eso se ganó el apodo de 'La niña de los premios'. Hasta que con 14 años, su madre, ya viuda, accedió a acompañarla a Madrid para probar suerte. En la capital conoció a Manolo Caracol, la Niña de los Peines y la gran Pastora Imperio, quien le dio la oportunidad de cantar en el tablao 'El Duende'. Para ello tuvo que falsificar su fecha de nacimiento y poner que tenía dos años más, 16 años.

Poco tiempo tuvo que pasar para hacerse un hueco en el mundo artístico. En los años setenta, Rocío ya era una diva de la canción que desafiaba a la censura con sus escotes provocadores. Fue en esos años cuando conoció al boxeador, Pedro Carrasco. Se conocieron tras desmayarse ella en un festival benéfico en Las Ventas. Fue un flechazo cuando abrió los ojos. "Valiente con orgullo, porque cuando me conoció no tiró la toalla”, cantaba la Jurado y su romance acabó en enlace, convirtiéndose en una de las bodas entre famosos más sonadas.

La boda de los ídolos No fue el primer amor de Rocío, pero Pedro Carrasco la conquistó para pasar por el altar. En 1976 contraen matrimonio en Chipiona. Fue la boda de dos de los personajes más admirados de la época, de hecho, la novia tuvo que entrar a hombros a la iglesia. Se separaron trece años más tarde. Agencias

No era el primer amor de la cantante. Enrique García Vernetta, fue el primero. Le pidió varias veces que se casara con él, pero no lo hicieron porque eran muy jóvenes. En 1976, el boxeador y la chipionera se casaron en el Santuario de la Virgen de Regla, su virgen. Entró en la iglesia vestida con bata de cola, volantes y a hombros. De la cantidad de gente, la cantante estuvo a punto de no casarse.

“Por favor, no te vayas”

Un año después del enlace nació Rocío Carrasco, el 29 de abril de 1977 por lo que es de horóscopo Tauro como otros famosos como Lolita o Raphael. Una niña marcada por las continuas ausencias de su madre. "Cuando se iba lloraba y lloraba, hasta que un día dejé de llorar porque sabía que se iba a ir de todas formas. Ese día empezó a llorar ella", dijo en una entrevista Rociíto.

Una madre ausente En 1977 nace Rocío Carrasco. Para el matrimonio es un regalo. La infancia de Rociíto estuvo marcada por las continuas ausencias de su madre, que se iba a trabajar fuera de nuestro país. Agencias

La cantante y el boxeador quisieron ampliar la familia. De hecho, a los 37 años Rocío sufrió un aborto. Después de trece años de matrimonio y tras una supuesta infidelidad de Pedro, se les rompió el amor. El matrimonio se separaba. Entonces Rocío se centró más en su hija, que tenía una relación muy especial con su padre, Pedro Carrasco, pero sin desatender sus compromisos.



Todos los caprichos Rociíto tenía 12 años cuando sus padres se separaron. Rocío se refugió en su hija, a la que daba todos los caprichos que quería. Mala estudiante, quiso ser modelo y su madre logró que la niña se subiera a la pasarela. No cuajó. Agencias

Y muchos la llevaban fuera de España. No fue una infancia fácil para la niña, que veía cómo sus padres se separaban y que muchas veces se quedaba al cuidado de Juan de la Rosa, persona de confianza de Rocío, y Gloria Mohedano, su hermana. De ahí que Amador haya llegado a decir: "No puedo perdonar que Rociíto no hable a mi hermana Gloria, porque ella la ha criado". La joven ha revelado en 'En el nombre de Rocío' que, tras la muerte de su madre, su relación con su tía no fue tan idílica.

Amador, con ella La cantante tenía debilidad por su hermano Amador, nueve años menor que ella. El deseo de su madre era que cuidase de él. Se convirtió en su representante y estuvo a su lado hasta su muerte. Agencias

Rocío Jurado le daba a su hija todo lo que quería. La niña quiso ser modelo y ella movió cielo y tierra para que se subiera a una pasarela. Pero no cuajó. Rociíto creció rebelde y a los 18 años se fue de casa con un joven guardia civil que conoció en 1995 en Chipiona. Así aparecía un nuevo integrante en la familia: Antonio David Flores. Entre lágrimas la cantante suplicaba a su hija que no se fuera. El guardia civil entraba con mal pie en la familia. Además, le condenaron a seis meses de prisión y a otros seis de suspensión para ejercer un cargo público por haberse quedado con 50.000 pesetas (300 euros) de una multa de tráfico que había puesto. Rocío Carrasco, tras años de silencio, reveló en 2021 gracias a la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el 'infierno' que vivió a su lado.

La boda más tensa El 31 de marzo de 1996 Rocío Carrasco se casa con Antonio David, el guardia civil que conoció en Chipiona y con el que se fue de casa. Los novios esperaban un bebé. La familia no veía con buenos ojos al novio. A Rocío Jurado le costó mucho hablar con los padres de David. Agencias

Pero Rociíto y Antonio David se casaron. La boda se celebró en la Yerbabuena. Fue una ceremonia tensa, una de las razones es que Rocío Jurado se iba a convertir en abuela a los 50 años. Su niña estaba embarazada. Del matrimonio nació Rocío, y después David. Rocío Carrasco no tiene relación con ellos desde hace años.

La gran boda

En esa época, la cantante ya había rehecho su vida. El cuento de la cantante de copla y el torero se hacía realidad. Rocío Jurado se había enamorado del popular torero José Ortega Cano. La pareja se conoció por mediación del doctor Mariscal. "Me echó una miradita que me enganchó", narraba Rocío sobre el inicio de su romance.

El torero y la folclórica La leyenda del torero y la cantante. José Ortega Cano quedó encandilado por la cantante cuando se la cruzó un día por la calle Serrano, de Madrid. Muchos años más tarde el Doctor Mariscal les presentó. El 17 de febrero de 1995 se casaban ante 2300 invitados. Agencias

Tras obtener la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Carrasco, el 17 de febrero de 1995, Yerbabuena, finca de su propiedad, se viste de gala para celebrar el enlace ante 2.300 invitados. La ceremonia fue retransmitida por todas las cadenas de televisión y ocupó todas las portadas de las revistas. De cara a la galería, era el matrimonio perfecto. De puertas para adentro, había sus más y sus menos. Rocío tenía claro que le quería dar un hijo a José, pero sufrió un nuevo aborto y entonces decidieron adoptar. Así, en 1999 llegaron a la familia José Fernando y Gloria Camila, dos hermanos colombianos de seis y tres años.

La deseada familia Rocío quiso cumplir el sueño de Ortega Cano: tener hijos. Tras sufrir un aborto, la pareja optó por la adopción. En 1999 presentan a José Fernando y Gloria Camila, dos hermanos de seis y tres años respectivamente. “Recuerdo cada día a mi madre”, dice ahora Gloria Camila. Agencias

En ese mismo año, Rocío Carrasco puso punto y final a su matrimonio con el guardia civil y se enamoró de Fidel Albiac. Al empezar esa relación, La Jurado sufrió el susto más grande de su vida debido al accidente que sufrieron su hija y Fidel cuando volcó el Mercedes descapotable en el que viajaban. Rocío Jurado creía que su niña había fallecido. Fidel no se separó ni un momento de su novia en el hospital.

La pesadilla Cuando aquel 12 de febrero de 2000 la Guardia Civil apareció en Yerbabuena, Rocío pensó que le traían la noticia de la muerte de su hija. La joven, de 22 años, sufrió un accidente de coche junto a Fidel Albiac, con el que había empezado una relación. Agencias

El divorcio entre Rocío Carrasco y Antonio David fue duro y comenzaron una guerra que dura más de 20 años y ha llegado a los tribunales con denuncias cruzadas. Una de las últimas es que la colaboradora deberá ir a juicio por el impago de la pensión de su hijo David. La Jurado tuvo que defender a su hija; incluso llegó a decir en un programa en Argentina que Antonio David le había dado “muy mala vida” a su niña. El ex guardia civil la demandó y le pidió 6 millones de euros, pero perdió el juicio.

Un antes y un después La llegada de Fidel Albiac a la familia tuvo consecuencias. La pareja se casó el 7 de septiembre de 2016, con muchas ausencias, incluidos los hijos de Rocío. Agencias

“Simplemente, no me quiero morir”

Con todo el coraje del mundo, el 17 de septiembre de 2004, Rocío Jurado reunió en el jardín de su chalet de La Moraleja a la prensa. “Me han dicho: Tienes un tumor malo. Tienes cáncer”, no soltó una lágrima.

“Tengo cáncer” Ni una lágrima. El 17 de septiembre de 2004, Rocío Jurado reúne a la prensa en el jardín de su casa para desvelar que tiene cáncer. Entera y sin ninguna lágrima, la cantante anunciaba que iba a comenzar la batalla con la misma enfermedad que pudo con su madre, Rosario, a los 52 años. Agencias

Así se enfrentaba 'La Más Grande' a la que sería su última batalla. Fueron dos años duros, donde estuvo ingresada varias veces tanto en Houston como en el Hospital Monte Príncipe de Madrid.

Larga lucha Rocío comenzó la batalla contra el cáncer de páncreas, incluso fue a Houston (EE UU). Allí tenían fe ciega en su curación. En aquellos dos años, Ortega Cano no se separó de ella. El torero le preguntaba continuamente: “¿A que no te vas?”. José veía que su mujer se iba apagando y quería hacerla feliz. Agencias

Durante este tiempo su familia no se separó de ella, pero también surgieron problemas entre ellos. El más llamativo fue cuando Amador Mohedano, su representante y mano derecha, se quedó fuera de la gestión de la última gala que grabó para TVE y fue Fidel, el novio de su hija, el que se hizo cargo de todo.

Inmenso adiós Un día después de la muerte de Rocío, el 2 de junio de 2006, el pueblo de Chipiona se echa a las calles para despedirla. Su viudo, José Ortega Cano, y su hermano, Amador, desencajados, la llevaron a hombros en su ataúd. Agencias

El 1 de junio de 2006, Rocío nos dejaba a causa de un cáncer de páncreas, la misma enfermedad que un 2 de junio de 1978 había acabado con su madre.

Adiós, mamá Durante esos dos días vimos a una Rocío Carrasco abatida por el dolor de la pérdida de su madre. Fidel no se separó de ella. Agencias

Y todo en la familia se fue derrumbando

¿Qué hubiera pasado si Rocío siguiera con nosotros? Ésa es una pregunta que se hacen muchos. Cuando murió Rocío, todo empezó a ir mal. La lucha por la herencia fue la primera batalla. Rocío Carrasco se convertía en la heredera universal de los derechos generados por las canciones de su madre, además de propiedades. A decir verdad, la cantante pensó en todos los suyos a la hora de repartir: A sus dos hijos adoptados les dejó lo que marca la ley, la explicación era que cuando Ortega muriese, su hija Rocío no iba a heredar nada del torero; sus dos hermanos, Gloria y Amador, también heredaron propiedades, y hasta su sobrino y ahijado heredó una nave a las afueras de Madrid.

Hermanos unidos Para Gloria Camila y José Fernando no ha sido fácil hacer la vida sin Rocío. Gloria está pendiente de su hermano, José Fernando, que sigue ingresado en un centro. Agencias

La casa de La Moraleja se vendió porque así lo quiso Rocío Jurado aunque ahora vuelve a estar a la venta. Las relaciones familiares se fueron deteriorando y Rocío Carrasco, que en 2016 celebró su boda con Fidel Albiac, no se habla con los miembros más mediáticos de la familia Mohedano; ni con Ortega Cano y sus hermanos, Gloria y José Fernando. Tampoco mantiene relación con sus hijos Rocío y David Rocío Carrasco no se habla con ningún miembro de la familia materna y lleva, desde 2012, sin hablar con su hija Rocío que se fue a vivir a Málaga con su padre. Años después, era David el que se marchó de su lado para instalarse en la capital de la Costa del Sol con su padre y su hermana.

Sus nietos, sin su madre Hace diez años Ro se fue a vivir con su padre a Málaga tras un grave episodio con su madre, y hace seis lo hizo David. Viven en Málaga cerca de su padre, Antonio David y Olga Moreno, la ex de éste. Agencias

Rocío Carrasco contó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' la causa de su distanciamiento: en julio de 2012, sufrió una agresión por parte de su hija, ambas declararon ante las autoridades y, desde entonces, no se hablan. Una no relación que se trasladó también a su hijo pequeño, David Flores. Rocío Flores se mantuvo alejada de los focos mediáticos durante años pero, cuando su padre entró en 'GH VIP' en 2019, debutó en un plató como defensora. De ahí, se fue a 'Supervivientes 2020' y llegó a la final. Después, ha fichado por 'El programa de Ana Rosa' para comentar realities.

Tras su paso por ’Supervivientes’, la nieta de Rocío Jurado se ha hecho un hueco en televisión como colaboradora. Gtres

Precisamente, 'Supervivientes' fue el mismo concurso que hizo 'grande' a Rosa Benito que se convirtió en una de los ganadores de 'Supervivientes'. La que fuera cuñada y peluquera de la cantante, se convirtió en uno de los principales rostros de Telecinco gracias a sus colaboraciones en 'Sálvame'. Y fue su participación en el reality lo que acabó con su matrimonio con Amador. Una ruptura en todo momento televisada: novias, amantes, impagos de impuestos... Años después, en 2022, la ex pareja firmaba la paz e incluso se reencontraron en el plató de 'Déjate querer' donde su dieron un beso. La relación de Rosa Benito con su sobrina Rocío Carrasco es inexistente y la colaboradora de 'Ya es mediodía' no entiende las duras palabras de su sobrina contra los Mohedano.

Tras sus pasos Después de la muerte de La Jurado, Rosario Mohedano hizo una gira cantando por los pueblos de España con su madre, Rosa Benito, que aprovechó la fama de televisión para ayudar a su hija, sin mucho éxito. Agencias

Todos tienen muy presente a Rocío Jurado, incluido su viudo Ortega Cano, que tocó fondo tras la muerte de Rocío. A pesar de su historia de amor con Ana María Aldón, el torero tiene muy presente a 'La Más Grande' algo que duele mucho a su mujer quien asegura que no sabría cómo explicárselo a José María, el hijo que tienen en común. Este 2022, la pareja atraviesa una grave crisis aunque el diestro afirma que está 'enamoradísimo' de su actual mujer.