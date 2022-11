Kiko Hernández ha protagonizado uno de los reencuentros más esperados. Hace ya más de una década que el colaborador de Sálvame saltó a la fama gracias a su paso por 'Gran Hermano', uno de los primeros realities que permitió a sus concursantes hacer más tarde carrera en televisión. De allí conocimos también rostros como Nagore Robles, Marta López o Suso Álvarez, así como a su compañero en los platós: Kiko Hernández. El colaborador participó en GH3 y su carrera en el interior de la casa de Guadalix estuvo marcada por haber mostrado uno de sus lados más románticos puesto que se enamoró dentro del concurso cayendo en las redes de Patricia Ledesma.

El colaborador ha compartido en varias ocasiones que mantiene una relación de amistad con quien fuera su novia aunque nunca se les había visto juntos pues Patricia, casada y madre, decidió retirarse de los focos tras su salida del reality. Pero ahora los dos han compartido un dulce reencuentro.

"Encuentro maravilloso 20 años después….gracias por la visita. Te quiero", escribía Kiko Hernandez; "Y yo a ti Kiko!!! Tenemos que repetir con toda la plebe 😂, que entonces sí que no nos aburrimos", respondía Patricia en el post de Instagram.

A pesar de haberse alejado de los focos, el pasado viernes acudió al plató de 'Sálvame' para recordar su relación, después de la sincera entrevista de Kiko Hernández en la que confesó que estuvo totalmente enamorado de ella durante los escasos meses que duró la relación. En ella además negó que tuviera relación con Fran Antón, su compañero de teatro, una negativa que Patricia subrayaba: "no le escucháis. Conocéis a Kiko, si no tuviera una relación diría 'de esto no hablo'; de hecho dijo 'ojalá'. Yo lo que quiero es que sea feliz".

Con estas palabras demostró que la relación sigue tan cercana después de 20 años, algo que vemos también en la imagen del reencuentro donde ambos comparten una amplia sonrisa.