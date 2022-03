Kiko Hernández comenzaba la tarde dejando a sus compañeros y a la audiencia de 'Sálvame' muy sorprendidos con su testimonio, y es que el colaborador ha estado muy grave por culpa del covid. El colaborador se ha ausentado una semana de su puesto de trabajo por la gravedad del asunto, y es que él mismo le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que ha llegado a tener mucho miedo.

Estos días ningún compañero ha querido hacerle algún guiño durante el programa, por lo que todos pensábamos que Kiko se encontraba de vacaciones. Este misma semana, el colaborador le hacía una entrevista EN EXCLUSIVA a Carmen Borrego en la que la hija menor de María Teresa Campos se sinceraba por completo. "Hoy es el primer día que doy negativo y que me he levantado de la cama", comentaba Kiko Hernández con semblante serio. "Menos mal que estaba vacunado, porque hubiese acabado en la UCI".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

El colaborador de 'Sálvame' le ha confesado a sus compañeros que lo ha pasado muy mal porque también es "muy aprensivo": "Me puse a llorar con el médico, que si me iba a morir", mientras sus compañeros se echaban las manos a la cara por no conocer la gravedad. Kiko Matamoros, que se ha incorporado al programa después de su escapada a Maldivas también manifestaba su preocupación. "He estado muy mal. He tenido principio de neumonía, con fiebres de 39 y 40", confesaba. Jorge Javier Vázquez es el que más preocupado ha estado esta tarde, ya que no sabía nada de la gravedad: "Me siento mal, no te he escrito ni nada", pero a Kiko no le ha importado.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io