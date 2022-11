Rafa Mora ha pasado una mala tarde en 'Sálvame'. Este puente habría sido algo complicado para el colaborador y ha querido explicar todo lo que ha hablado sobre él en el programa. Este martes 1 de noviembre, el programa ‘Fiesta’ recibía unas imágenes bastante comprometidas del valenciano, tanto es así que preferían no emitirlas. "No es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva… yo he entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy muy madre y muy protectora entiendo que no puedo decir nada al respecto", comentaba la presentadora.

Este miércoles era el propio Rafa Mora el que explicaba qué había pasado. "A mí madre no le hizo nada de gracia verme en una situación así. Yo soy el primero que tampoco me siento orgulloso de ello. Si me encuentro en esa situación lo último que hago es grabar, sino llamar a la policía. En el momento en el que dicen mi nombre mi madre se preocupa", comenzaba explicando el colaborador. Por lo que contaban en el programa, Rafa Mora fue visto este pasado sábado de una forma muy perjudicada a altas horas de la noche.

Telecinco

"He salido mucho de fiesta. Sé que es tomarse dos copas de más pero eso no es lo que me pasó a mí", dando ha entender que le echaron algo en la copa. Después de cerrar en local en dónde estaban festejando, el colaborador y un amigo fueron a un after de Madrid. Cuando su amigo se quiso ir a casa, Rafa le acompañó al taxi, por lo que tuvo que dejar lo que estaba consumiendo dentro del bar y ahí cree que pasó algo, ya que hasta entonces se encontraba bien. "Creo o que me equivoqué de copa o me la cambiaron. De repente me sentí que se me estaban durmiendo las piernas".

El colaborador estuvo bastante tiempo desubicado y por suerte su final fue feliz. Tres chicas pudieron socorrerle y llevarle a casa. El programa y Rafa Mora han podido hablar con una de ellas en directo y al valenciano se le saltaban las lágrimas muy agradecido por ayudarle y ser buenas personas con él.