Máximo Huerta, intranquilo por la hospitalización de su madre

Máximo Huerta esta pasando una época bastante complicada. A través de sus redes sociales, y en más de una ocasión, ha compartido con sus seguidores lo preocupado que se encuentra por el estado de salud de su madre, Clara Hernández. Tal y como contaba el escritor, la mañana de este lunes 31 de octubre su progenitora era intervenida en el hospital La Fe de Valencia del tumor que le fue diagnosticado en el año 2020. "Esta mañana, en el hospital La Fe, mi madre ha sido intervenida de nuevo. Han extirpado buena parte de un tumor que ha vuelto a crecer. Precisa ha sido también la reconstrucción de los párpados y precisos serán los cuidados de ahora. Ahí estaré, a su lado, como siempre", comenzaba contando el periodista en su cuenta de Instagram.



En una foto en donde se ve reflejada a Clara Hernández de joven, Máximo se abría en canal y se podía ver la preocupación que siente por su progenitora: "Gracias por el esfuerzo de todas y todos los profesionales que habéis contribuido en este nuevo paso. La fotografía no sé de qué año es, me parece preciosa. Y mi madre está bellísima, elegante y con un gesto de actriz clásica", concluía.

Han sido muchos los comentarios de apoyo y cariño que ha recibido el periodista, entre ellos el de Terelu Campos: "Ay Max!! Me alegra saber q todo ha salido bien, eres un hijo tan maravilloso a no tengo duda de lo mucho q la vas a cuidar, mimar y querer !! Te mando un beso muy muy grande !! Sabes q te quiero mucho !", le escribía.