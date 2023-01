Carmen Morales ha confirmado su separación de Luis Guerra tras 11 años de matrimonio. Fue en marzo de 2022 cuando se habló por primera vez de la ruptura de la pareja. En ese momento, la actriz explicó que había sido enfado que solo duró unos días y que estaban juntos de nuevo. Pero casi 10 meses después, la hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales 'Junior', ha desvelado que su matrimonio está roto. Ha sido en el estreno del programa de Toñi Moreno, 'Plan de tarde'.

Por primera vez, las hermanas Morales, Carmen y Shaila, se sentaban en un plató de televisión. Ellas han sido las madrinas del nuevo programa de Toñi en La 1, que se estrenaba el mismo día en el que sus padres hubiesen celebrado su 53 años de casados. En una distentida charla, Carmen y Shaila han recordado a sus padres y han hablado del punto en el que se encuentran sus vidas.

Captura TV

Shaila lleva un tiempo instalada de Madrid tras años viviendo en México y Estados Unidos. "Estoy feliz de estar con mi hermana y maravilloso estar aquí en mi tierra".

Toñi ha querido saber qué ha sido de Carmen durante estos años. "Me he dedicado a mi vida personal, mi hijo tenía 14 años cuando dejé mi carrera a un lado y, por si acaso se podía torcer... Pero mi hijo es muy noble y no ha hecho falta. Yo quería estar con mi hijo y ya tiene 26 años", explicaba la actriz, orgullosa de su hijo mayor, Christian, fruto de su relación con Óscar Lozano.

Captura TV

Tras romper con Lozano, Carmen se casó con el empresario Luis Guerra, pero desde hace casi un año los rumores de separación planeaban sobre la pareja. Toñi ha preguntado a Carmen si eran ciertos. Ella ha contestado con sinceridad: "Sí, me he separado. Me ha costado mucho tomar la decisión. Ha sido muy difícil", ha dicho al borde de las lágrimas. En ese momento Shaila ha echado una mano a su hermana: "Me tiene a mí, cuando termina un ciclo, empeiza otro. Soy muy creyente de las energías, hay que apoyarse".



Carmen explicaba que se separaba tras 11 años de matrimonio pero que su relación con Luis es muy buena. "Es muy buen tío. Nos queremos mucho. Estoy bien, es un proceso, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente desgaste, pero estamos bien. No estamos enfadados, como Shakira y Piqué. Nos queremos mucho. No dejamos de ser una familia, él adora a sus hijos y también adora a mi hijo".

La decisión de separarse es firme. "Ya vivo sola, y sin mi hijo. Estoy en un punto en el que estos años me han servido para tener una madurez y saber lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Retomo mi carrera con mucha energía y tengo ese punto de mardurez que necesito. Vuelvo al teatro", ha anunciado la actriz.

Shaila está muy orgullosa de su hermana y quiere "verla en todas partes". La cantante está preparando un nuevo disco y empieza su gura en España. Sobre si las hermanas Morales se llevan bien o no, cuestión zanjada. "Es sano llevarse mal de vez en cuando entre hermanos. Nos enfadamos pero nos dura poco. Cosas momentáneas. La cosas se arreglan hablando y a veces le toca a ella pedir perdón y otras lo hago yo", ha explicado Shaila.