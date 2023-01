Que la ficción española está viviendo un período de esplendor es absolutamente incuestionable. La creatividad está aflorando en tantas temáticas y tramas distintas que siempre hay una oferta adecuada para cada espectador. Y lo mejor de todo es que, desde hace unos años, esa creación, además de ser frenética y variada, también es diversa en su formato. No solo el cine se está nutriendo de las grandes historias de buenos directores y guionistas ya afianzados, además de las propuestas de los noveles. También la televisión amplía su repertorio a pasos agigantados con series de todo tipo. Esto, como es lógico, se ha visto favorecido por la llegada de las plataformas a nuestro país. Sus lustrosos presupuestos y la existencia de cada vez más proveedores de streaming ha diversificado la industria permitiendo que proyectos que en la televisión generalista apenas hubiesen tenido oportunidades ahora vean la luz.



De hecho, este fenómeno no es solo de aplicación nacional, pues fuera de nuestras fronteras también está ocurriendo. Para demostrar que hay un panorama de lo más halagüeño en lo que a producción de series se refiere, ya hemos recopilado algunos de los títulos más interesantes de 2023 en el listado de Series 2023: los 33 estrenos más esperados del año. Es más, alguna plataforma ya va lanzando alguna de sus ficciones, que puedes encontrar entre Las 29 series de Netflix más esperadas para 2023.

En esta ocasión queremos atender específicamente al mercado español. Las plataformas se van poniendo las pilas con los primeros avances de sus ficciones capitulares para este año. Para abrir boca, ya puedes consultar Las 15 mejores series españolas de Netflix en 2023. Sin embargo, en este artículo queremos proyectar una mirada más amplia y abarcar los mejores lanzamientos de series que nos ofrecerán las plataformas que tienen sede en nuestro país. Pero no solo eso, pues queremos centrarnos en aquellas que apuesten por la producción nacional. Netflix, Disney Plus+, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar Plus+ y Starplay son algunas de ellas y vamos a recopilar las mejores series españolas que podrás ver en 2023.