Parece que la buena sintonía entre Marta Riesco con Rocío Flores sigue presente incluso llegando a poder tener una relación como la de antes. Las dos eran compañeras de trabajo y buenas amigas pero el enamorarse del padre de la joven las distanció. Este martes 8 de noviembre la pareja formada por Marta Riesco y Antonio David Flores se dejaban ver en el photocall del estreno del Circo del Sol en Madrid. También ha sido parte de la lista de invitados al evento Rocío Flores, y aunque no han posado juntos y la joven no ha querido hablar de qué tipo de relación tiene con la periodista, en las redes sociales se ha podido ver que sí han compartido momentos juntos.

Los tres han escogido unos looks perfectos para esta noche. Resaltando el cuero y el color negro, la pareja y la joven han posado ante las cámaras más sonrientes que nunca. La relación entre padre e hija parece irrompible, incluso con todas las polémicas que ha habido del malagueño desde que salió la docuserie de Rocío Carrasco. La joven siempre va a ser su gran apoyo, al contrario que para la ex pareja del ex colaborador.

Olga Moreno contaba en una entrevista con Ana Rosa Quintana que la relación con Rocío Flores estaba algo fría. "Nuestra relación no está en el mejor momento pero no es la primera vez que Rocío se enfada conmigo. Ella ama a su hermana y me ama a mí y sé que todo se va a arreglar y espero verla trabajando aquí contigo", explicaba la sevillana. "Con el tiempo me he dado cuenta que lo mejor es desearle lo mejor a todo el mundo", decía Rocío Flores cuando era preguntada por Agustín Etienne. Aunque quiere mantenerse al margen, la joven ha recalcado que ella siempre se ha "partido la cara" por Olga y que es importante para ella.