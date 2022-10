Olga Moreno se sincera con Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'. Una semana después de su entrevista a Ortega Cano, la periodista ha recibido en su plató a la ex de Antonio David Flores cuando se cumple un año del anuncio de su separación del padre de su hija Lola y cuando está ilusionada con su nueva relación con Agustín Etienne. Lo primero que la presentadora ha querido saber es cómo se encontraba Olga Moreno. "Estoy bien, feliz e ilusionada, espero que esto dure toda la vida, he encontrando una persona que me hace feliz" contestaba aunque aseguraba que prefería ir poco a poco con su nuevo amor y, de momento, no hablar de amor.

Olga Moreno ha hablado de su separación de Antonio David Flores. "Pensé que no iba a salir de ahí pero todo se pasa. Ahora estamos bien, la relación bien porque no nos vemos. Están los niños una semana con cada uno, los niños porque son David y Lola, David no se separa de la niña. No nos vemos pero hablamos mucho. David es feliz con su hermana y conmigo y si el padre ve a su hijo feliz, es feliz" y contó qué fue lo más duro de su separación. "Fue contárselo a Lola" ha dicho. La ganadora de 'Supervivientes 2021' aclara que todavía no han firmado el divorcio pero que los dos quieren. "Estamos en ello. Yo quiero cerrar una etapa y él también pero no me corría prisa porque es un papel. La custodia está hablada no con papeles pero si hablada y no vamos a tener problemas", dijo aunque no quiso contestar a Joaquín Prat cuando éste le preguntó si le cuadraban las fechas del fin de su matrimonio con el inicio de Antonio David y Marta Riesco. "Es una etapa del pasado y yo quiero hablar del presente" ha sido su respuesta.

Telecinco

Olga Moreno reconoce que nunca pensaba separarse de Antonio David Flores y que pasó malos momentos en los que "Rocío, Agus y mi cuñada Carmen fueron mis mejores apoyos porque no tenía ganas de salir" pero llegó un momento que decidió retomar su vida y ahí se fijó en Agustín Etienne. Olga no se esperaba que surgiera una nueva relación tan pronto y menos con la persona que fue su paño de lágrimas pero así ha sido. "Llevamos juntos un mes y algo. Estoy súper ilusionada y feliz, me ha devuelto las ganas de vestirme", añade y habla de su distanciamiento con Rocío Flores y niega que ésta se enterara por los medios de su nuevo romance.

Telecinco

Olga Moreno ha confirmado que su relación con Rocío Flores no pasa su mejor momento. La joven no la felicitó por su cumpleaños y este gesto, unido al hecho de que Agustín Etienne ya no sea su representante, ha hecho saltar todas las alarmas. Olga si felicitó a Rocío por su 26 cumpleaños. "Rocío se ha enterado dos semanas antes de que yo hiciese la revista, se ha enterado antes que nadie, antes que mi hija, mi madre, mi familia y es lo único que Agustín me pidió, que se lo dijera. Yo la llamé no me lo cogió y le envié un mensaje" cuenta y asegura que no entiende por qué Rocío ya no trabaja con Agustín. "No entiendo que le haya dejado de representante porque él la quiere mucho y ella a él. Cuando se lo dije, ella siguió hablando con Agustín aunque entiendo que le cueste digerirlo por lo que pasó". "Nuestra relación no está en el mejor momento pero no es la primera vez que Rocío se enfada conmigo. Ella ama a su hermana y me ama a mí y sé que todo se va a arreglar y espero verla trabajando aquí contigo". Ante estas palabras de Olga, Ana Rosa dijo saber poco del tema. "No me han contado mucho pero sé que todavía están en negociaciones", decía la periodista dejando claro que el futuro profesional de Rocío Flores en Telecinco está en el aire.

Entre bambalinas, Agustín Etienne era testigo de la entrevista de Olga Moreno, a quien también representa, y ésta le dedicaba numerosos piropos y desvelaba que, desde que están juntos, está feliz porque él es un encanto en todos los sentidos.