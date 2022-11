Carlos Marín, barítono del grupo 'Il Divo', falleció el 19 de diciembre de 2021 a los 53 años, en Inglaterra. Su inesperada muerte, por coronavirus, causó un gran impacto en todos los seguidores del cuarteto y sumió en una profunda tristeza a su familia. Casi un año después de la triste noticia, Magdalena Menchero, madre del artista, publica un libro -escrito en colaboración con Ezequiel Teodoro- en el que repasa la vida de su hijo para que todos conozca su historia de superación. Magdalena y su hija, Rosa, se han sentado por primera vez en un plató de televisión para presentar el libro, titulado 'Mi hijo'. En el programa 'Fiesta', de Emma García, ambas mostraron su dolor por el comportamiento de los otros componentes del grupo, desde que ingresó Carlos Marín a su muerte.

"Los compañeros de Carlos le hacen continuos homenajes en sus conciertos, ¿Habéis tenido contacto estos meses?", quiso saber Luis Rollán. Una cuestión que Magdalena contestó con total sinceridad: "Se han portado regular no, mal. Y así lo cuento en el libro. No se despidieron de él y no me han dado el pésame, todavía". La madre de Carlos Marín ha dejado claro que sí tenía contacto con ellos y les conocía. "Cuando tenían firmas de discos en España, siempre iba y me ponía en la firma como una fan más. A ellos les hacía mucha gracia", ha contado.

Captura TV

El programa también se ha hecho eco de las insinuaciones que se hicieron tras la muerte del cantante, que daban a entender que el cantante valenciano era contrario a la vacuna del coronavirus. "Se han contado muchas historias alrededor de eso. Ellos estuvieron juntos 17 años. Fueron dos años de pandemia sin ingresos, que te deja a dos velas... Eso afecta mucho a la gente, pero a los tres días de estar ingresado mi hermano en el hospital buscaron un sustituto y ya tenían a Steven LaBrie. Nadie les había dicho entonces qué a ocurrir con mi hermano", ha explicado Rosa, hermana de Carlos, también dolida con Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard.

Sobre lo que Magdalena y Rosa no han hablado es sobre el litigio que mantienen con Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence y expareja de Carlos, por la herencia de su hijo. "Eso está en manos de los abogados", declararon al respecto. El cantante dejó como heredera principal a su madre, pero legó un inmueble a su exmujer. Una vivienda valorada en 700.000 euros, pero sobre la que pesa una hipoteca de más de 300.000 euros. La cantante pide que sea la familia del barítono quien se ha ga cargo de lo que queda de hipoteca.