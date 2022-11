Las lágrimas fueron las grandes protagonistas de la última entrega de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío'. Horas después de que la hija de Rocío Jurado contestase a las declaraciones que hizo Raquel Mosquera en 'Sálvame Deluxe', Rocío reaparecía para asistir al debate con cerraba este capítulo de su vida. Los nervios y las emociones estaban a flor de piel y el presentador, los colaboradores y la protagonista de la noche rompieron a llorar cuando el programa llegaba a su fin.

Entre aplausos y mientras sonaba de fondo 'Como yo te amor', de Rocío Jurado, la madre de Rocío Flores lanzaba un mensaje de agradecimiento. "Solo quiero decir que esta andadura empezó hace dos años, que ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito y muy sanador y satisfactorio. Un camino donde todos los que están aquí en el plató y los de su casa, la marea fucsia, no me han soltado de la mano ni un solo sgundo. Lo único que puedo hacer es dar las gracias", dejo Rocío Carrasco antes de que la lágrimas le impideran seguir.

Captura TV

La carta del equipo a Rocío Carrasco

Minutos antes, Ana Isabel Peces -directora y voz de la docuserie- leía una carta en su nombre y en nombre del equipo: "Rocío, llegaste a nuestras vidas, a este equipo, cuando estabas empezando a levantar el vuelo, después de unos años, demasiados, arrastrando una pena inhumana que ni podíamos imaginar en aquel momento. Hablamos contigo muchas horas, cientos. Te escuchamos, contrastamos la información, hicimos una investigación periodística que nos hizo darnos de frente con la realidad que había pasado. Tú tenías la verdad, eras la víctima. Todo lo que habíamos escuchado en los últimos 20 años era una gran farsa inventada para destruirte y casi lo consiguen", comenzaba leyendo Ana Isabel.

"Rocío, no era lo que buscabas cuando rompiste tu silencio, pero te has convertido en referente para muchas 'Rocíos' que ya saben poner nombre a lo que les sucede, que han descubierto que el silencio ya no es la única opción. Cada vez hay más gente que las escucha, que las cree. Ellas ya no están solas, tú tampoco. Ni lo estabas ni lo estás, pero a partir de ahora, tienes además a todo este equipo que jamás va a soltarte la mano", proseguía.

"Se ha hecho justicia con tu madre, la hemos conocido más y sobre todo mucho mejor. Ahora sabemos que Rocío Jurado era mucho más grande de lo que creíamos, y que Rocío Mohedano en ocasiones se hacía demasiado pequeñita. Allá donde esté, estará orgullosa de ti, lo sabemos y tú también lo sabes", continuaba la carta.

"También tu padre estará sonriendo desde el cielo diciéndote que siempre serás su preferida y que querría poder volar como un pajarito para poder estar a tu lado. Ellos no están físicamente, son insustituibles, pero cuenta con nosotros, Rocío. Vamos a estar siempre a tu lado, siempre. Te deseamos que la vida te devuelva en felicidad todo lo que hasta ahora te ha dado en penas", concluía Ana Isabel.