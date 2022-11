Rocío Carrasco se presentaba este lunes 14 de noviembre en 'Sálvame' con un mensaje claro para Raquel Mosquera. La peluquera se sentaba en el 'Deluxe' este pasado fin de semana y tenía una complicada entrevista tras meses desaparecida de la televisión. 'En varios episodios de 'En el nombre de Rocío', Carrasco ha continuado vertiendo acusaciones contra Raquel Mosquera, incluso le ha llegado a exigir a la ex de su padre que le devuelva algunas pertenencias del ex boxeador. "Debería haber demostrado más sus sentimientos hacia su padre en vida y no ahora que lleva 20 años sin hablar del padre y quiere hacerle un documental ahora que se acaba el de la madre", eran alguna de las declaraciones de la ex colaboradora en su entrevista.

Ni corta ni perezosa, Rocío Carrasco llegaba a 'Sálvame' para contestar duramente a la peluquera tras su polémica entrevista. "La misma poca vergüenza de siempre, creo que te lo he resumido bien", era el titular que ofrecía la hija de Rocío Jurado a Jorge Javier Vázquez.

Telecinco

En el siguiente episodio de 'En el nombre de Rocío', la hija de la artista y el boxeador hablará de Pedro Carrasco y todo lo que vivió con su padre hasta sus últimos días. Esta noche del lunes 14 de noviembre, Rocío Carrasco continuará contestando a la ex de su padre pero antes le ha querido mandar un mensaje tajante haciendo referencia a la entrevista del pasado sábado: "¿Por qué no había sido 'el ser' condenado? Se le va a quedar claro, clarinete en el episodio de esta noche. Ahí queda contestado de pleno, por si algún negacionista tampoco le queda claro".