Amor Romeira está vuelta en el mundo musical, y lo hace con un nuevo villancico. La colaboradora quiso entretenernos a todos en 2019 con su primer lanzamiento navideño llamado 'Blanca Navidad', y aunque por culpa de la pandemia no pudo cumplir con su deseo de crear una tradición anual, este 2022 vuelve con más fuerza si cabe con 'Navidad', un tema que estrena este 28 de noviembre y del que ya ha dado algún adelanto.

Ha sido a través de sus redes sociales donde ha querido lanzar ese 'cebo' para que la gente se espere lo mejor de su nueva canción, y no tiene mala pinta: si en 'Blanca Navidad' transformaba el clásico villancico en un reguetón con frases como 'Si tú quieres Navidad / vente p'acá / te pongo a gozar", esta vez no va a ser menos: empieza con el mítico 'ande, ande, ande, la marimorena" y continúa con un movido "ande, ande, ande... la cosa se puso buena" justo antes de que Amor empiece con el perreo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amor tiene ya una dilatada carrera musical a base de 'singles', algunos de ellos convertidos en auténticos 'hits': 'Acércate ya', 'La Malquerida' o 'Ubikaína' han sonado en las discotecas desde que lanzara su primera canción como 'amateur' en 2014, aunque poco a poco ha ido cogiéndole el gustillo a eso de componer y cantar, y ahora parece haber encontrado un filón con los villancicos navideños. ¿Conseguirá desbancar el 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey? ¿Qué opinará Leticia Sabater, que lleva años publicando villancicos de lo más descarados de que Amor Romeira también quiera su trozo de roscón?

Seguiremos atentos al lanzamiento del nuevo villancico de Amor, porque sólo viendo el avance, está claro que la cosa promete...